Глава JPMorgan заявил о проигрыше ЕС по конкурентоспособности США и Китаю
Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил Европу, что она проигрывает США и Китаю. Даймон обратил внимание в интервью Financial Times, что за последнее десятилетие ВВП Евросоюза резко уступил позиции ВВП США и добавил: «Это нехорошо».
«У нас огромный сильный рынок, а наши компании крупные и успешные, имеют огромный глобальный масштаб. У вас это есть, но все меньше и меньше», — заявил Даймон.
Он призвал пока не беспокоиться насчет возможного желания президента США Дональда Трампа стать президентом в третий раз. По его мнению, республиканец решит выдвинуть своего сына Эрика в качестве кандидата. Комментируя слова Эрика об отсутствии интереса к политике, глава банка заметил: «Как раз поэтому я бы его и рассматривал [как кандидата, будучи Трампом]».
В конце мая Даймон предупредил о проблемах на рынке облигаций США, если страна не решит вопрос со стремительно растущим госдолгом. Он заявил, что на рынке облигаций может произойти разлом.
Госдолг США сейчас превышает $37 трлн. Это следует из данных на сайте US Debt Clock.org, где транслируется изменение американского госдолга в реальном времени.
Даймон отметил, что долговые рынки были дестабилизированы пандемией коронавируса, а власти сильно переусердствовали в мерах для нормализации ситуации.
На фоне ситуации с государственным долгом Соединенных Штатов международное рейтинговое агентство Moody’s в середине мая понизило кредитный рейтинг страны с ААА до АА1, сославшись при этом на риски из-за растущего дефицита бюджета страны и увеличения госдолга.
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