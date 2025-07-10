 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Глава JPMorgan заявил о проигрыше ЕС по конкурентоспособности США и Китаю

Глава JPMorgan Даймон: Европа проигрывает США и Китаю по конкурентоспособности

Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил Европу, что она проигрывает США и Китаю. Даймон обратил внимание в интервью Financial Times, что за последнее десятилетие ВВП Евросоюза резко уступил позиции ВВП США и добавил: «Это нехорошо».

«У нас огромный сильный рынок, а наши компании крупные и успешные, имеют огромный глобальный масштаб. У вас это есть, но все меньше и меньше», — заявил Даймон.

Он призвал пока не беспокоиться насчет возможного желания президента США Дональда Трампа стать президентом в третий раз. По его мнению, республиканец решит выдвинуть своего сына Эрика в качестве кандидата. Комментируя слова Эрика об отсутствии интереса к политике, глава банка заметил: «Как раз поэтому я бы его и рассматривал [как кандидата, будучи Трампом]».

Трамп назвал главу JP Morgan «неврастеником»
Политика

В конце мая Даймон предупредил о проблемах на рынке облигаций США, если страна не решит вопрос со стремительно растущим госдолгом. Он заявил, что на рынке облигаций может произойти разлом.

Госдолг США сейчас превышает $37 трлн. Это следует из данных на сайте US Debt Clock.org, где транслируется изменение американского госдолга в реальном времени.

Даймон отметил, что долговые рынки были дестабилизированы пандемией коронавируса, а власти сильно переусердствовали в мерах для нормализации ситуации.

На фоне ситуации с государственным долгом Соединенных Штатов международное рейтинговое агентство Moody’s в середине мая понизило кредитный рейтинг страны с ААА до АА1, сославшись при этом на риски из-за растущего дефицита бюджета страны и увеличения госдолга.

Читайте РБК в Telegram.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Плугина Ирина
Европа JP Morgan США Китай Джейми Даймон
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Экономика
Глава JP Morgan назвал противостояние США и Китая торговой перестрелкой
Политика
В США умер создатель предшественника банка JP Morgan Chase
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Хинштейн сообщил о пожаре после удара дрона Политика, 00:39
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Курс биткоина обновил исторический максимум, впервые превысив $116 тыс. Финансы, 00:33
Российские разработчики попросили заменить Windows при проведении ЕГЭ Технологии и медиа, 00:01
Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП в Севастополе с пятью погибшими Общество, 10 июл, 23:54
Глава JPMorgan заявил о проигрыше ЕС по конкурентоспособности США и Китаю Экономика, 10 июл, 23:45
Пожар на Пензенской ТЭЦ-1 локализовали Общество, 10 июл, 23:35
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Дуров раскрыл секрет своего успеха Общество, 10 июл, 23:34
ЦБ заявил, что не занимается искусственной корректировкой курса рубля Финансы, 10 июл, 23:05
Reuters узнал о желании в ЕС скрыть ход отказа от энергоресурсов России Политика, 10 июл, 22:54
Пензенский губернатор опроверг связь пожара на ТЭЦ с атакой беспилотников Политика, 10 июл, 22:48
Израиль узнал об оставшемся у Ирана обогащенном уране после ударов США Политика, 10 июл, 22:23
ЦБ назвал самый доходный и самый убыточный актив за первое полугодие Инвестиции, 10 июл, 22:23
ЦСКА презентовал Алвеса в стиле рекламы Nike со звездами сборной Бразилии Спорт, 10 июл, 22:15