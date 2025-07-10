Глава JPMorgan заявил о проигрыше ЕС по конкурентоспособности США и Китаю

Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил Европу, что она проигрывает США и Китаю. Даймон обратил внимание в интервью Financial Times, что за последнее десятилетие ВВП Евросоюза резко уступил позиции ВВП США и добавил: «Это нехорошо».

«У нас огромный сильный рынок, а наши компании крупные и успешные, имеют огромный глобальный масштаб. У вас это есть, но все меньше и меньше», — заявил Даймон.

Он призвал пока не беспокоиться насчет возможного желания президента США Дональда Трампа стать президентом в третий раз. По его мнению, республиканец решит выдвинуть своего сына Эрика в качестве кандидата. Комментируя слова Эрика об отсутствии интереса к политике, глава банка заметил: «Как раз поэтому я бы его и рассматривал [как кандидата, будучи Трампом]».

В конце мая Даймон предупредил о проблемах на рынке облигаций США, если страна не решит вопрос со стремительно растущим госдолгом. Он заявил, что на рынке облигаций может произойти разлом.

Госдолг США сейчас превышает $37 трлн. Это следует из данных на сайте US Debt Clock.org, где транслируется изменение американского госдолга в реальном времени.

Даймон отметил, что долговые рынки были дестабилизированы пандемией коронавируса, а власти сильно переусердствовали в мерах для нормализации ситуации.

На фоне ситуации с государственным долгом Соединенных Штатов международное рейтинговое агентство Moody’s в середине мая понизило кредитный рейтинг страны с ААА до АА1, сославшись при этом на риски из-за растущего дефицита бюджета страны и увеличения госдолга.