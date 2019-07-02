Социологи предупредили о низком интересе москвичей к выборам в Мосгордуму

Вовлеченность москвичей в предстоящие выборы оказалась низкой: 89% признались в том, что эта тема их не интересует. Готовность пойти на выборы в качестве избирателя — умеренная и составляет чуть меньше 50%

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Большинство москвичей не интересуется темой предстоящих выборов в Мосгордуму, и меньше половины собирается проголосовать. К такому выводу пришли во Всероссийском центре исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи проводили исследование по заказу Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук с 21 по 23 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет путем телефонного интервью.

В самом начале избирательной кампании вовлеченность горожан в выборы сравнительно низкая, зафиксировали социологи: 89% опрошенных заявили, что не испытывают интереса к выборам, еще 77% в принципе не обсуждают эту тему в своем ближнем кругу.

Начало сбора подписей на улицах столицы в поддержку того или иного кандидата заметили чуть более четверти жителей города (28%). При этом о готовности поставить подпись в поддержку выдвижения заявили лишь 7% москвичей. Чаще всего опрошенные отвечали, что поддержат провластного кандидата (29%), за представителя парламентской партии готовы отдать свой голос около 18%, а за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу — 6%.

Прийти на избирательные участки в настоящее время готовы 44% жителей Москвы, 29% пока еще не определились.