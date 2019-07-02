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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
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Социологи предупредили о низком интересе москвичей к выборам в Мосгордуму
Вовлеченность москвичей в предстоящие выборы оказалась низкой: 89% признались в том, что эта тема их не интересует. Готовность пойти на выборы в качестве избирателя — умеренная и составляет чуть меньше 50%
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Большинство москвичей не интересуется темой предстоящих выборов в Мосгордуму, и меньше половины собирается проголосовать. К такому выводу пришли во Всероссийском центре исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи проводили исследование по заказу Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук с 21 по 23 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет путем телефонного интервью.

В самом начале избирательной кампании вовлеченность горожан в выборы сравнительно низкая, зафиксировали социологи: 89% опрошенных заявили, что не испытывают интереса к выборам, еще 77% в принципе не обсуждают эту тему в своем ближнем кругу.

Начало сбора подписей на улицах столицы в поддержку того или иного кандидата заметили чуть более четверти жителей города (28%). При этом о готовности поставить подпись в поддержку выдвижения заявили лишь 7% москвичей. Чаще всего опрошенные отвечали, что поддержат провластного кандидата (29%), за представителя парламентской партии готовы отдать свой голос около 18%, а за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу — 6%.

Прийти на избирательные участки в настоящее время готовы 44% жителей Москвы, 29% пока еще не определились.

В целом, говоря о положении дел в Москве, более половины опрошенных заявили, что довольны ситуацией в своем районе (69%), примерно половина отметила, что их район стал более комфортным за последние полтора-два года, 14% заметили снижение уровня комфорта жизни, а 32% каких-либо перемен не увидели.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах необходимо собрать подписи 3% избирателей в своем округе для прохождения муниципального фильтра. Нет такой необходимости у представителей парламентских партий.

О своем намерении баллотироваться в 43-м избирательном округе (Арбат, Пресненский район, Хамовники) уже заявили юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, актер Андрей Соколов и экс-глава «Яблока» Сергей Митрохин. В 45-м округе (районы Басманный, Красносельский, Мещанский и Сокольники) собирают подписи директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм и кандидат от партии «Коммунисты России» Никита Остранков.

Автор: Анна Трунина
Теги: ВЦИОМ, Мосгордума, Выборы, Москва, избиратели
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