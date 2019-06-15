Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Ранее с просьбой снять свою кандидатуру в 43-м округе к ней обратился Алексей Навальный. В том же округе на выборы пойдет юрист его команды Любовь Соболь

Нюта Федермессер (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер не будет баллотироваться в Мосгордуму. Об этом она сообщила в Facebook.

Она напомнила, что зарегистрировалась кандидатом 7 июня. «Писать об этом в тот день мне показалось неуместным. И хорошо, что не написала. Потому что в выборах в Мосгордуму я больше не участвую. Мое официальное заявление уже в избирательной комиссии», — заявила Федермессер.

Данное решение она объяснила критикой и обвинениями в свой адрес, которые получала с начала избирательной кампании. «К такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова», — написала Федермессер.

О планах Федермессер идти на выборы в марте рассказали собеседники РБК. Вскоре она подтвердила это в своем блоге, заявив, что «хотела бы, чтобы Дума думала и стала бы человечной».