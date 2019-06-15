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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму
Ранее с просьбой снять свою кандидатуру в 43-м округе к ней обратился Алексей Навальный. В том же округе на выборы пойдет юрист его команды Любовь Соболь
Нюта Федермессер (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер не будет баллотироваться в Мосгордуму. Об этом она сообщила в Facebook.

Она напомнила, что зарегистрировалась кандидатом 7 июня. «Писать об этом в тот день мне показалось неуместным. И хорошо, что не написала. Потому что в выборах в Мосгордуму я больше не участвую. Мое официальное заявление уже в избирательной комиссии», — заявила Федермессер.

Данное решение она объяснила критикой и обвинениями в свой адрес, которые получала с начала избирательной кампании. «К такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова», — написала Федермессер.

О планах Федермессер идти на выборы в марте рассказали собеседники РБК. Вскоре она подтвердила это в своем блоге, заявив, что «хотела бы, чтобы Дума думала и стала бы человечной».

Политика
Нюта Федермессер решила баллотироваться в Мосгордуму

В конце марта о планах идти на выборы в видеоролике рассказала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она утверждала, что решение баллотироваться приняла еще осенью. Для выдвижения Соболь и Федермессер выбрали один и тот же округ в центре Москвы — 43-й (Арбат, Пресня, Хамовники). В том же округе выдвигается и бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он, Соболь и Федермессер были зарегистрированы кандидатами в Мосгордуму.

Кто такая Нюта Федермессер

Федермессер — основатель фонда «Вера» — первой организации в России, которая занимается систематической помощью хосписам. В состав попечительского совета фонда вошли писательница Людмила Улицкая, актрисы Ингеборга Дапкунайте, Татьяна Друбич, танцовщик Андрис Лиепа и глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

В апреле 2016 года Федермессер возглавила Центр паллиативной помощи московского департамента здравоохранения. При этом ушла с поста директора фонда «Вера», оставаясь в составе его правления. В начале 2019 года фонд «Вера» совместно с фондом «Подари жизнь» открыл первый в Москве детский хоспис «Дом с маяком».

В 2015 году Федермессер в ходе прямой линии обратилась к президенту с просьбой разрешить тяжелобольным пользоваться на дому аппаратами искусственной вентиляции легких. До выборов мэра Москвы в прошлом году поддержала кандидатуру действующего Сергея Собянина, став его доверенным лицом.

Спор за округ

Глава ФБК Алексей Навальный увидел в выдвижении Федермессер попытку мэрии помешать планам Соболь. Он обратился к основателю фонда с открытым письмом и попросил ее отказаться от выдвижения. «Мэрия Москвы хочет использовать вас, — посчитал он. — Мы имеем дело с ситуацией, когда интересы мэрии и «Единой России» противоречат и общественным интересам, и вашим личным». По мнению оппозиционера, московские власти намерены «использовать приличных людей, для того чтобы те заплатили своими репутациями за сохранение единороссовского большинства в городском парламенте».

Федермессер в ответ заявила в интервью «Новой газете», что работает с Соболь «в совершенно разных плоскостях». «Я не за власть и не против власти, — пояснила она. — Нет никакого соревнования между нами — оно надумывается искусственно, для того чтобы привлечь внимание ко всей этой ситуации».

Еще зимой стало известно, что мэрия Москвы на выборах сделает ставку на известных людей. К кампании привлекли олимпийскую чемпионку и телеведущую Марию Киселеву, телеведущего ТВЦ Романа Бабаяна, бывшего бизнес-омбудсмена Москвы Михаила Вышегородцева, шеф-редактора «Вестей» Андрея Медведева, ректора РГСУ Наталью Починок.

Помимо перечисленных, кандидатами в Мосгордуму зарегистрированы экс-депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, члены команды Навального Иван Жданов и Владимир Милов, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, бывший журналист «Коммерсанта» Виктор Хамраев, член СПЧ Андрей Бабушкин, глава округа Таганский, справоросс Илья Свиридов, депутат округа Зюзино Константин Янкаускас и председатель красносельского совета депутатов Илья Яшин.

КПРФ планирует выставить на выборах внука главы партии Леонида Зюганова, экс-депутата Госдумы и соперника Сергея Собянина на мэрских выборах Вадима Кумина, которого называют спонсором партии, жену координатора «Левого фронта» Анастасию Удальцову и адвоката Дмитрия Аграновского.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Нюта Федермессер, Любовь Соболь, Мосгордума
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Нюта Федермессер решила баллотироваться в Мосгордуму
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Соболь зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму
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