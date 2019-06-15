Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму

В конце марта о планах идти на выборы в видеоролике рассказала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она утверждала, что решение баллотироваться приняла еще осенью. Для выдвижения Соболь и Федермессер выбрали один и тот же округ в центре Москвы — 43-й (Арбат, Пресня, Хамовники). В том же округе выдвигается и бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он, Соболь и Федермессер были зарегистрированы кандидатами в Мосгордуму.
Кто такая Нюта Федермессер
Федермессер — основатель фонда «Вера» — первой организации в России, которая занимается систематической помощью хосписам. В состав попечительского совета фонда вошли писательница Людмила Улицкая, актрисы Ингеборга Дапкунайте, Татьяна Друбич, танцовщик Андрис Лиепа и глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
В апреле 2016 года Федермессер возглавила Центр паллиативной помощи московского департамента здравоохранения. При этом ушла с поста директора фонда «Вера», оставаясь в составе его правления. В начале 2019 года фонд «Вера» совместно с фондом «Подари жизнь» открыл первый в Москве детский хоспис «Дом с маяком».
В 2015 году Федермессер в ходе прямой линии обратилась к президенту с просьбой разрешить тяжелобольным пользоваться на дому аппаратами искусственной вентиляции легких. До выборов мэра Москвы в прошлом году поддержала кандидатуру действующего Сергея Собянина, став его доверенным лицом.
Глава ФБК Алексей Навальный увидел в выдвижении Федермессер попытку мэрии помешать планам Соболь. Он обратился к основателю фонда с открытым письмом и попросил ее отказаться от выдвижения. «Мэрия Москвы хочет использовать вас, — посчитал он. — Мы имеем дело с ситуацией, когда интересы мэрии и «Единой России» противоречат и общественным интересам, и вашим личным». По мнению оппозиционера, московские власти намерены «использовать приличных людей, для того чтобы те заплатили своими репутациями за сохранение единороссовского большинства в городском парламенте».
Федермессер в ответ заявила в интервью «Новой газете», что работает с Соболь «в совершенно разных плоскостях». «Я не за власть и не против власти, — пояснила она. — Нет никакого соревнования между нами — оно надумывается искусственно, для того чтобы привлечь внимание ко всей этой ситуации».
Еще зимой стало известно, что мэрия Москвы на выборах сделает ставку на известных людей. К кампании привлекли олимпийскую чемпионку и телеведущую Марию Киселеву, телеведущего ТВЦ Романа Бабаяна, бывшего бизнес-омбудсмена Москвы Михаила Вышегородцева, шеф-редактора «Вестей» Андрея Медведева, ректора РГСУ Наталью Починок.
Помимо перечисленных, кандидатами в Мосгордуму зарегистрированы экс-депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, члены команды Навального Иван Жданов и Владимир Милов, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, бывший журналист «Коммерсанта» Виктор Хамраев, член СПЧ Андрей Бабушкин, глава округа Таганский, справоросс Илья Свиридов, депутат округа Зюзино Константин Янкаускас и председатель красносельского совета депутатов Илья Яшин.
КПРФ планирует выставить на выборах внука главы партии Леонида Зюганова, экс-депутата Госдумы и соперника Сергея Собянина на мэрских выборах Вадима Кумина, которого называют спонсором партии, жену координатора «Левого фронта» Анастасию Удальцову и адвоката Дмитрия Аграновского.