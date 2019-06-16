Актер Соколов выдвинется в Мосгордуму в одном округе с Соболь и Булыкиным

Актер Соколов выдвинется в Мосгордуму в одном округе с Соболь и Булыкиным

Народный артист России Андрей Соколов выдвинет свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы 17 июня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника его предвыборного штаба Софью Лебедеву.

«Андрей Соколов завтра [17 июня] подаст заявление», — заявила она, добавив, что он выдвинет свою кандидатуру на пост депутата по 43-му избирательному округу (Арбат, Хамовники, Пресня).

Соколов занимает пост сопредседателя регионального штаба ОНФ в Московской области, а также является советским и российским актером, режиссером театра и кино.

Наибольшую популярность он получил после главной роли в фильме «Маленькая Вера» (1988), а также в кинокартинах «Искусство жить в Одессе» (1989), «Царь Иван Грозный» (1991), «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя».