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Военная операция на Украине ,  
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В Курске погиб 73-летний житель в результате атаки дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

В Курске частный дом загорелся из-за атаки беспилотника, погиб 73-летний мужчина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Здание частично уничтожено огнем, в соседнем домовладении загорелась пристройка. Пожарные расчеты возгорание ликвидировали.

Еще одно находящееся рядом здание пострадало — там выбиты окна. На местах работают оперативные службы.

Беспилотники нанесли удары не только по Курску, но и по поселку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района. В результате повреждена вышка сотовой связи.

Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона, летевшего на Москву
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. В соседней Белгородской области, в Новой Таволжанке, местный житель 10 июля погиб при ударе дрона по автомобилю.

Днем Минобороны России отчиталось об уничтожении 185 дронов над регионами. За прошедшую ночь средства ПВО отразили атаки 14 украинских беспилотников в нескольких субъектах.

Мэр Москвы Сергей Собянин во второй половине дня сообщил о сбитых на подлете к Москве четырех дронах.

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Персоны
Полина Минаева
Александр Хинштейн Курская область атака дронов пожар
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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