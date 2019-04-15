«Газпром» понес очередную перестановку

Почему ближайший соратник Алексея Миллера покидает

Глава «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев, который с 2002 года входил в правление «Газпрома», а до этого был помощником Алексея Миллера, ушел в отставку. Теперь он будет строить газохимический комплекс «Газпрома» на Балтике

Кирилл Селезнев (Фото: Артем Житенев / РИА Новости)

Отставка соратника Миллера

Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» Кирилл Селезнев освобожден от должности начальника департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и гендиректора «Газпром межрегионгаза», который занимается поставками газа в регионы, в связи с окончанием контракта, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Он также покидает правление «Газпрома», в состав которого входил с 2002 года.

«Соответствующие решения о прекращении полномочий Селезнева в качестве члена правления «Газпрома» <...> будут приняты советом директоров компании», — указано в сообщении.

Селезнев был очень приближенным топ-менеджером к предправления «Газпрома» Алексею Миллеру, сказали РБК три источника в компании. Он начал работать в «Газпроме» почти с момента прихода Миллера в 2001 году: сначала он был его помощником и заместителем руководителя аппарата правления, а уже через год вошел в правление и возглавил департамент маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов. Гендиректором «Межрегионгаза» Селезнев стал в 2003 году.

С Миллером он был знаком еще раньше — в 1999 году Селезнев получил должность главного специалиста группы по координации инвестиционной деятельности «Морской порт Санкт-Петербург», где Миллер в 1996–1999 годах был директором по развитию и инвестициям. А после того как Миллер возглавил Балтийскую трубопроводную систему, Селезнев стал начальником налоговой группы этой компании.

Теперь Селезнев назначен на должность гендиректора «РусХимАльянса», оператора проекта создания газохимического и СПГ-комплекса в районе Усть-Луги стоимостью более 700 млрд руб. Этот комплекс «Газпром» будет строить совместно с «РусГазДобычей» (у каждого по 50% «РусХимАльянса»), принадлежащей Артему Оболенскому, председателю совета директоров СМП Банка, подконтрольного Аркадию и Борису Ротенбергам. Недавно стало известно, что из этого проекта решила выйти англо-голландская Shell.

«Сегодня дан старт реализации масштабного проекта, аналогов которому в России просто нет. В сжатые сроки мы построим самое мощное предприятие по переработке и сжижению газа в стране», — заявил 29 марта Миллер, когда «Газпром» и «РусГазДобыча» объявили о финальной конфигурации проекта. Она предполагает переработку 45 млрд куб. м газа в год и производство 13 млн т сжиженного природного газа (СПГ), 4 млн т этана и более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов. Ввод в эксплуатацию первой очереди этого газохимического комплекса намечен на вторую половину 2023 года, второй — до конца 2024-го, сообщала пресс-служба «Газпрома». Компания ожидает, что выручка этого предприятия составит более $4 млрд в год. Пока сложно оценить, насколько удастся реализовать этот проект после выхода единственного профильного западного инвестора, замечает руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Кто заменит Селезнева На смену Селезневу в качестве начальника департамента 314 назначен его заместитель Геннадий Сухов, он же войдет в правление «Газпрома». «Газпром межрегионгаз» возглавит Сергей Густов, бывший гендиректор «Газпром СПГ Санкт-Петербург».

Перестановки в «Газпроме» и дело Арашуковых

Незадолго до отставки Селезнева «Газпром» покинули еще несколько ключевых топ-менеджеров, проработавших в компании более 15 лет: в феврале в отставку ушли заместители председателя правления Александр Медведев и Валерий Голубев, отвечавшие за экспорт и поставки газа на внутренний рынок соответственно, а 1 апреля — финансовый директор Андрей Круглов, который перешел в Минфин.

До последнего времени Селезнев формально подчинялся зампреду правления «Газпрома» Валерию Голубеву, однако де-факто всегда отвечал лично перед Миллером, сказал РБК сотрудник «Газпрома».

А в конце января были арестованы советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков и его сын, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Арашукова-старшего обвиняют в создании преступного сообщества и хищении газа на сумму более 30 млрд руб., а его сына — в участии в организованном преступном сообществе, двух заказных убийствах и давлении на свидетеля. Тогда же были задержаны еще несколько сотрудников дочерних структур «Газпрома» в Ставрополье и Астрахани.

«После скандала с Арашуковыми Селезнева убрали подальше на такую должность, с которой его легко будет снять одним росчерком пера руководителя «Газпрома» без необходимости согласования даже с советом директоров компании», — замечает источник, близкий к «Газпрому». «Формально Рауль Арашуков числился советником Селезнева и был арестован в офисе «Газпрома», такой громкий скандал задел Селезнева. Думаю, что Миллер планировал назначить Селезнева зампредом правления, курирующим внутренний рынок, вместо Валерия Голубева, но дело Арашуковых смешало ему все карты и вынудило принять другое решение», — считает Константин Симонов. Представитель «Газпрома» не стал комментировать, повлияло ли на отставку Селезнева дело Арашуковых.

С уходом Селезнева в «РусХимАльянс» и Круглова в Минфин Миллер лишился сразу двух близких соратников в руководстве компании, продолжает Симонов. Но остальные перестановки (новым куратором внутреннего рынка стал Виталий Маркелов, ранее входивший в правление «Газпрома», а экспорта — глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова), скорее, усилили позиции председателя правления монополии, заключает эксперт: он не допустил приход людей извне на ключевые позиции. Единственное исключение — новый куратор финансов Фамил Садыгов пришел из Газпромбанка, добавляет Симонов.

Реформа в «Газпроме» назрела давно, так как инвесторы жаловались на неэффективность компании, замечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. От обновленного правления ждут, что оно исправит ошибки своих предшественников, добавляет он. Вряд ли это будут резкие изменения в политике и управлении компанией, но в дальнейшем от назначенных топ-менеджеров будут требовать перенастройки компании на большую эффективность проектов, заключает эксперт.