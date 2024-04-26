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Эксклюзив

«Зенит» захотел выручить от будущего контракта с букмекером до ₽2 млрд

«РБК Спорт»: «Зенит» хочет получать от букмекера рекордные ₽2 млрд в год
Переговоры с «Зенитом» сейчас ведут букмекеры Winline и BetBoom. По словам источников «РБК Спорт», обе стороны готовы предложить чемпиону страны больше 1 млрд руб. в год. Однако «Зенит» эта сумма не устраивает
Алексей Миллер и Александр Медведев
Алексей Миллер и Александр Медведев (Фото: Alexander Kulebyakin / Global look press)

«Зенит» намерен получать до 2 млрд руб. в год по следующему контракту с букмекером, сообщили «РБК Спорт» два не связанных между собой источника на рынке.

По их словам, «Зенит» сейчас ведет переговоры с букмекерскими компаниями Winline и BetBoom. Петербургский клуб пока не устраивает ни одно из их предложений, говорят собеседники «РБК Спорт». По их словам, обе компании пока готовы платить по контракту чуть больше 1 млрд руб. в год.

Однако в «Зените» считают, что сумма должна быть почти в два раза больше. Источники говорят, что эти расчеты основываются на анализе рынка букмекерской рекламы, который клуб вел на протяжении последнего года. Менеджмент исходит из того, что 75% суммы по контракту будет приходиться на прямые денежные выплаты клубу, а оставшиеся 25% (медийная часть) пойдут на совместные проекты с «Зенитом».

Петербургский клуб пока не остановился ни на одном из предложенных пакетов, уточнили источники.

О переговорах между «Зенитом» и букмекерами в среду писал журналист Иван Карпов. По его данным, обе компании предложили по 800 млн руб. за сезон.

«РБК Спорт» направил запросы в «Зенит», Winline и BetBoom.

Если петербургский клуб перешагнет порог в 1 млрд руб. за год контракта с букмекером, то будет претендовать на рекорд по этому показателю. Пока рекордсменом по стоимости ежегодного контракта является московское «Динамо». В 2023 году клуб заключил соглашение с BetBoom, по которому компания стала титульным и беттинговым спонсором команды. Соглашение было подписано на 3,5 года и рассчитано более чем на 3,5 млрд руб. (точная сумма не называлась).

Самым большим букмекерским контрактом в России вне клубов является соглашение Российской премьер-лиги (РПЛ) с Winline. В 2022 году компания стала генеральным партнером (официальным букмекером) РПЛ на четыре сезона — с сезона 2022/23 по сезон 2025/26. Сумма контракта составит 11,04 млрд руб. (2,76 млрд в год). Еще одним крупнейшим соглашением является контракт Кубка России с компанией FONBET (сумма в год — 2,5 млрд руб.).

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букмекерские конторы ФК Зенит Российская премьер-лига (РПЛ) BetBoom Winline
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