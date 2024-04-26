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Минск прописал в военной доктрине возможность помогать союзникам

Белоруссия прописала в военной доктрине возможность помогать союзникам

Белоруссия сможет предоставить военную помощь союзникам, если против них проявят агрессию, следует из военной доктрины, утвержденной Всебелорусским народным собранием. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

«Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности», — говорится в обновленной доктрине.

В документе также указано, что Белоруссия рассматривает применение силы против любого из государств-участников Союзного государства (кроме нее в него входит Россия), как посягательство на объединение в целом. В таких случаях Минск будет «принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств» находящихся в его распоряжении.

Россия в военной доктрине названа стратегическим союзником Белоруссии.

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Фото:MOD_BY / Twitter

Военная сила, в частности, может использоваться для обеспечения коллективной безопасности и поддержания международного мира и безопасности в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, следует из доктрины.

Также Минск будет рассматривать применение силы против одного из государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) как агрессию против всех членов объединения. Белоруссия в связи с этим может предоставить стране, подвергшейся нападению, всю необходимую помощь, включая военную.

В ОДКБ входят шесть стран бывшего СССР — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В основе организации лежит подписанный в 1992 году в Ташкенте Договор о коллективной безопасности. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Армения в феврале 2024 года объявила о заморозке своего членства в ОДКБ.

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Теги
Белоруссия военная доктрина союзничество
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