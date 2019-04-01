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Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании Но эксперты не считают их подготовкой преемника для Алексея Миллера
Глава «Газпрома» Алексей Миллер провел перестановки в руководстве компании — кураторами внутреннего рынка и экспорта назначены Виталий Маркелов и Елена Бурмистрова, а главный финансист Андрей Круглов перешел в Минфин
Алексей Миллер (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Новые кураторы

В понедельник, 1 апреля, пресс-служба «Газпрома» сообщила о перестановках в руководстве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями. Новыми кураторами ключевых направлений — экспорта и внутреннего рынка — в ранге заместителей председателя правления назначены гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова (эту должность она сохранила) и Виталий Маркелов. На этих должностях они сменили двух тяжеловесов, которые работали в «Газпроме» более 15 лет и ушли в отставку в конце февраля: Александра Медведева и Валерия Голубева соответственно.

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Миллер уволил зампредов «Газпрома» Медведева и Голубева

Бурмистрова в отличие от своего предшественника кроме поставок газа в дальнее зарубежье, прежде всего в Европу, будет курировать и поставки в СНГ, за которые раньше отвечал Голубев, следует из сообщения «Газпрома». Объединение управления поставками в дальнее и ближнее зарубежье назрело давно, считает замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Цены для бывших советских республик всегда были ближе к российским, чем к европейским, поэтому зарубежные поставки и поставки в СНГ курировали разные зампреды, отметил он, добавив, что теперь в большинстве стран бывшего СССР ценообразование привязано к европейскому рынку.

В 2019 году «Газпрому» придется вести тяжелые переговоры о продлении транзитного контракта с Украиной, действующий истекает в конце этого года, сказал Гривач. И Бурмистровой будет проще войти в курс дела, чем человеку со стороны, предположил он.

Елена Бурмистрова  (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Маркелов, который работает в структурах «Газпрома» с 1991 года и стал зампредом правления еще в 2011 году, теперь будет курировать производственный блок, включая разведку, добычу, транспортировку и подземное хранение, переработку углеводородов и сбыт на внутреннем рынке, электроэнергетику, а также вопросы взаимодействия с органами власти. До последнего времени он отвечал за добычу, транспорт, строительство и проектирование, сказал РБК источник в «Газпроме». «Из [ведения] Маркелова вышла стройка, но пришел внутренний рынок, переработка, электроэнергетика и регионы», — уточнил другой источник в монополии.

Оперативное руководство поставками на внутреннем рынке, как и при прежнем зампреде Валерии Голубеве, вероятно, продолжит курировать глава соответствующего департамента «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев, считает Гривач. Из нового функционала Маркелова — газопереработка и связи с госорганами, обратил внимание он.

Третья существенная перестановка в руководстве «Газпрома» — повышение Олега Аксютина до поста зампреда правления (рядовым членом правления он был с 2018 года, когда перешел из ключевой «дочки» «Газпром добыча Надым» в головную структуру). На этом посту он по-прежнему будет курировать вопросы перспективного развития, а среди его новых обязанностей — формирование и контроль инвестиционной программы, а также закупок.

Виталий Маркелов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Функции управления капитальным строительством и капитальным ремонтом передаются «Газпром инвесту» как единому заказчику. А Сергей Прозоров, который возглавлял департамент 333 (строительство) в ранге члена правления, освобожден от должности в связи с выходом на пенсию, сообщила пресс-служба «Газпрома». Прозорову, который проработал в Газпроме почти 35 лет, в прошлом году исполнилось 60.

Из «Газпрома» в Минфин

Зампред правления Андрей Круглов, который с 2002 года курировал финансы, ушел в отставку в связи с переходом на государственную службу, сообщила пресс-служба «Газпрома». Он займет пост заместителя министра в Минфине, рассказал РБК знакомый Круглова и подтвердил бывший сотрудник «Газпрома».

Представитель газовой монополии сказал, что должность зампреда по финансам пока вакантна. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

«Газпром» наряду с «Роснефтью» является одним из крупнейших налогоплательщиков России. Круглов не раз вступал в полемику с Минфином. Например, летом 2018 года он предупреждал о рисках повышения НДПИ для газовых компаний. «Непредсказуемость налоговой политики государства негативно сказывается на финансовом планировании и инвестиционной привлекательности компаний», — говорил он.

Формально переход на должность заместителя министра финансов — это движение по горизонтали, но все будет зависеть от того, какой именно функционал и влияние будут у Круглова в министерстве, сказал РБК первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Распределение ресурсов, например бюджетных трансфертов в регионы, может быть очень статусными полномочиями, объяснил он.

По словам Макаркина, несмотря на то что «Газпром» покинули три топ-менеджера — Медведев, Голубев и Круглов, это не означает уход команды Алексея Миллера. Миллер — «государев человек», поэтому даже при смене ключевых членов команды он будет возглавлять «Газпром» до тех пор, пока имеет доверие президента Владимира Путина, отметил эксперт.

Источник в «Газпроме» в разговоре с РБК назвал перестановки системной перекомпоновкой функционала. «Если бы смена зампредов и перераспределение полномочий среди оставшихся было подготовкой преемника Миллера, логично было бы уже самому преемнику и перестраивать все по своему видению», — пояснил он.

Командировка в Германию

Однокурсник премьера Дмитрия Медведева Игорь Федоров, который возглавлял юридический департамент «Газпрома», назначен управляющим директором ключевой «дочки» монополии за рубежом — Gazprom Germania GmbH, сообщила пресс-служба «Газпрома». Департамент возглавил его заместитель Сергей Кузнец.

Авторы: Тимофей Дзядко, Алина Фадеева
Теги: ПАО Газпром
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