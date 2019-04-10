Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,56 -0,36 EUR Бирж. 72,82 -0,31 Brent 70,74 +0,06% USD Нал. 65,04 64,29 EUR Нал. 73,39 72,55 USD ЦБ 64,74 -0,04 EUR ЦБ 72,95 -0,02 EUR/USD 1,1281 +0,0017 BTC/USD Бирж. 5 287,90 +73,50 IMOEX 2 583,28 +0,51% RTSI 1 260,70 +0,99% DJIA 26 150,58 -0,72% Nasdaq 7 909,28 -0,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Wells Fargo $56 (+15,63%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,17%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Wells Fargo $56 (+15,63%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,17%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 64,74 (-0,04) Quote, 15:03
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 72,95 (-0,02) Quote, 15:03
Прокуратура проверит две версии взрыва в жилом доме в Екатеринбурге Общество, 15:25 Депутат Алимова отказалась удалять вызвавший недовольство Володина пост Общество, 15:25 Сергей Иванов предложил запретить отлов белух и косаток для дельфинариев Общество, 15:09 «Потом снова в офис»: писатель Василий Аккерман — о Москве и ее жителях РБК и AFI Development, 15:08 При посадке в Москве в трансатлантический лайнер попала молния Общество, 15:05 Экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев получил шесть лет тюрьмы за госизмену Общество, 14:53 Shell решила выйти из «Балтийского СПГ» Бизнес, 14:46 Госдума отменила налоговую преференцию для импортного табака Общество, 14:36 Совфед одобрил запрет хостелов в жилых домах с октября Политика, 14:31 Медведев рассказал о полученной в десятом классе «двойке» за четверть Общество, 14:25 Петербург vs Москва: турнир по футболу между непримиримыми противниками РБК и Футболер, 14:22 Baring Vostok выразил надежду на перевод сотрудников под домашний арест Общество, 14:22 Lush решила уйти из соцсетей на фоне скандала с интернет-активисткой Общество, 14:14 Стадион в Киеве получил запрос на дебаты Порошенко и Зеленского Политика, 14:13
Бизнес ,  
0 
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
У компании и «Газпрома» было только соглашение о намерениях. Источник РБК в «Газпроме» добавил, что поскольку СП не было создано, никакие санкции не предусмотрены
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Royal Dutch Shell сообщила, что приняла решение выйти из проекта «Балтийский СПГ» — завода по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области, который реализует «Газпром». Сообщение компании поступило в РБК.

Председатель Shell в России Седерик Кремерс заявил, что решение было принято после того, как «Газпром» 29 марта объявил о выборе окончательной концепции реализации проекта.

«Это решение не окажет влияния на другие совместные проекты с «Газпромом», реализуемые в рамках стратегического партнерства, созданного двумя компаниями в 2015 г.», — добавил Кремерс. 29 марта «Газпром» сообщил, что договорился с «РусГазДобычей» по финальной конфигурации проекта создания комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Усть-Луге. Ежегодно стороны планируют перерабатывать 45 млрд куб. м газа и производить к отгрузку 13 млн т СПГ.

«У нас были только соглашения о намерениях», — сказал РБК источник в «Газпроме».

Бизнес
Финдиректор НОВАТЭКа предрек России выход на четвертое место на рынке СПГ

В 2016 году Shell и «Газпром» подписали меморандум о взаимопонимании, в котором стороны пообещали изучить перспективы совместной работы. Спустя год стороны подписали основные условия соглашения о совместном понимании, в которых были прописаны принципы работы будущего СП. Предполагалось, что предприятие будет привлекать финансирование, проектировать, строить и эксплуатировать завод.

Основные условия соглашения о совместном предприятии (СП), подписанные в июне 2017 года, были обязывающими, рассказал РБК источник в «Газпроме». «Если бы мы в какой-то момент пришли к подписанию самого соглашения об СП, оно должно было бы быть на этих условиях», — добавил он. «Но мы не дошли до стадии СП, поэтому никаких санкций не предусмотрено», — дал понять собеседник РБК.

Экономика
Китай построит самый большой танкер в мире для транспортировки СПГ

Планируемая мощность завода в Ленинградской области — 10 млн т СПГ в год. Основными рынками сбыта газа с этого завода «Газпром» называет страны Ближнего Востока и Южной Азии. «Балтийский СПГ» планируют построить в районе порта Усть-Луга.

Авторы: Андрей Гатинский, Тимофей Дзядко
Теги: «Газпром», Royal Dutch Shell, «Балтийский СПГ»
Материалы по теме
Shell применит локализованную технологию на «Балтийском СПГ»
Бизнес
НОВАТЭК ответил на упрек о потере бюджетом ₽30 млрд из-за «Ямал СПГ»
Экономика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter