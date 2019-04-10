Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

У компании и «Газпрома» было только соглашение о намерениях. Источник РБК в «Газпроме» добавил, что поскольку СП не было создано, никакие санкции не предусмотрены

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Royal Dutch Shell сообщила, что приняла решение выйти из проекта «Балтийский СПГ» — завода по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области, который реализует «Газпром». Сообщение компании поступило в РБК.

Председатель Shell в России Седерик Кремерс заявил, что решение было принято после того, как «Газпром» 29 марта объявил о выборе окончательной концепции реализации проекта.

«Это решение не окажет влияния на другие совместные проекты с «Газпромом», реализуемые в рамках стратегического партнерства, созданного двумя компаниями в 2015 г.», — добавил Кремерс. 29 марта «Газпром» сообщил, что договорился с «РусГазДобычей» по финальной конфигурации проекта создания комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Усть-Луге. Ежегодно стороны планируют перерабатывать 45 млрд куб. м газа и производить к отгрузку 13 млн т СПГ.

«У нас были только соглашения о намерениях», — сказал РБК источник в «Газпроме».