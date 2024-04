Суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну

Суд Нью-Йорка отменил приговор 2020 года Вайнштейну, по которому он отбывает 23-летний срок, решив, что в качестве свидетелей привлекались люди не имеющие отношения к процессу. В прошлом году продюсера приговорили еще к 16 годам

Харви Вайнштейн (Фото: Etienne Laurent / Pool / Reuters)

Высший суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор 2020 года бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну по делу о домогательствах и назначил новое заседание, передает Reuters.

72-летний продюсер отбывает 23-летний срок по этому делу.

Апелляционный суд штата решил, что в судебном процессе была допущена «ошибка» — в качестве свидетелей привлекали людей, показания которых не имели отношения к разбирательству. Это повлияло на решение Вайнштейна не давать показаний в свою защиту, что «подорвало процесс установления фактов».

«Исправлением этих вопиющих ошибок является новое судебное разбирательство», — говорится в решении суда.

Адвокат Вайнштейна Артур Айдала заявил, что его подзащитный выразил облегчение в связи с этим решением. По словам адвоката, Вайнштейн выразил готовность дать показания в новом судебном разбирательстве.

Агентство отмечает, что Вайнштейна не освободят, поскольку он также отбывает 16-летний тюремный срок по делу об изнасиловании актрисы в отеле Лос-Анджелеса в 2013 году. Приговор по этому делу вынесли в прошлом году.

Скандал вокруг сооснователя американских кинокомпаний Miramaх и The Weinstein Company и продюсера картин «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и других разгорелся в 2017 году. Тогда газета The New York Times опубликовала расследование с данными о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна, основанное на интервью с шестью женщинами.

В дальнейшем число тех, кто заявил о домогательствах со стороны продюсера, выросло. Среди них были многие известные актрисы, например, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.