Зампреды «Газпрома» Медведев и Голубев покинули компанию

​Александр Медведев, недавно назначенный президентом «Зенита», сосредоточится на работе в клубе. «Газпром» также покидает куратор внутреннего рынка Валерий Голубев

​Александр Медведев (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев, отвечающий за внешний рынок, освобожден от этой должности. Аналогичное решение принято в отношении зампреда правления компании Валерия Голубева, курирующего внутренний рынок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома», поступившем в РБК.

Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит», уточнили в компании. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер также поблагодарил Валерия Голубева за «многолетнюю плодотворную работу на благо ПАО «Газпром».

От должности освобожден также начальник департамента 307 (департамента добычи) Всеволод Черепанов. В сообщении «Газпрома» уточняется, что Черепанов продолжит работу на другой должности в группе «Газпром».

Всеволод Черепанов сообщил РБК, что покинул должность в департаменте и правлении в связи с истечением срока контракта. Отвечая на вопрос, на какой должности он останется в компании, Черепанов сказал: «Мне никто ничего пока не озвучивал. Это предположение, что я где-то должен остаться. Тут особый случай. Я пока не могу сказать, останусь я в Газпроме, или уйду совсем».

Высокопоставленный источник РБК в «Газпроме» сказал, что претензий к зампредам правления Медведеву и Голубеву не было. «Они очень заслуженные. А будут заниматься общественной работой на пользу стране, в том числе по спортивной части», — пояснил он. Собеседник РБК не стал называть преемников ушедших зампредов и члена правления.