В Южно-Сахалинске водитель снес памятники и проехал по могилам на кладбище

На Сахалине водитель снес памятники и проехал по могилам на кладбище

Фото: yuzhnosakhalinsk_official / VK

Неизвестный водитель проехал по могилам на кладбище в Южно-Сахалинске и снес на машине несколько памятников, сообщила администрация города во «ВКонтакте».

Администрация показала кадры, на которых видны разрушенные оградки, надгробия, помятые венки и взрытая земля. На фото внедорожник стоит на одной из могил, частично заехав на вторую.

Кладбище, где произошел инцидент, находится в микрорайоне Христофоровка на юге города, уточнили в администрации Южно-Сахалинска. «АСТВ» пишет, что разрушены захоронения в секторе № 32.

Как утверждает телеграм-канал «Эхо Сахалина», водитель внедорожника бегал по кладбищу нагишом. Злоумышленника, по его данным, заметили сотрудники ритуального агентства. Водитель скрылся, его местонахождение пока не установлено, пишет канал.

На место прибыли сотрудники мэрии, также туда направляются подразделения ГИБДД и полиции.