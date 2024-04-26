 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Сахалине водитель снес памятники и проехал по могилам на кладбище

В Южно-Сахалинске водитель снес памятники и проехал по могилам на кладбище
Фото: yuzhnosakhalinsk_official / VK
Фото: yuzhnosakhalinsk_official / VK

Неизвестный водитель проехал по могилам на кладбище в Южно-Сахалинске и снес на машине несколько памятников, сообщила администрация города во «ВКонтакте».

Администрация показала кадры, на которых видны разрушенные оградки, надгробия, помятые венки и взрытая земля. На фото внедорожник стоит на одной из могил, частично заехав на вторую.

Кладбище, где произошел инцидент, находится в микрорайоне Христофоровка на юге города, уточнили в администрации Южно-Сахалинска. «АСТВ» пишет, что разрушены захоронения в секторе № 32.

В Кургане на кладбище нашли бесхозные гробы с трупами
Общество
Курган

Как утверждает телеграм-канал «Эхо Сахалина», водитель внедорожника бегал по кладбищу нагишом. Злоумышленника, по его данным, заметили сотрудники ритуального агентства. Водитель скрылся, его местонахождение пока не установлено, пишет канал.

На место прибыли сотрудники мэрии, также туда направляются подразделения ГИБДД и полиции.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
остров Сахалин Южно-Сахалинск вандализм кладбище могилы снос памятников
Материалы по теме
МВД Челябинской области проверит информацию о вандалах у Вечного огня
Общество
У кладбища под Оренбургом нашли убитых учительницу и участкового
Общество
Посольство назвало тревожным разгром православного кладбища в Казахстане
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
Почему зумеры могут стать самым богатым поколением — The Economist Pro, 08:27
Более тысячи пассажиров застряли в аэропорту Норильска из-за тумана Общество, 08:17
Хоронить холодные звонки рано: что говорить, чтобы быть услышанным Pro, 08:07
В Северной Корее прошли испытания новой системы РСЗО Политика, 08:03
ФНС решила обанкротить развивавшуюся ранее «Билайном» сеть «Ноу-хау» Технологии и медиа, 08:01
Аршавин оценил дерби «Спартака» против ЦСКА Спорт, 08:00
WSJ сообщил о новых санкционных рисках из-за закона США о помощи Украине Политика, 07:57
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Постпред России назвал «финальным аккордом» резолюцию ЕП о выборах Политика, 07:48
Над Белгородской областью сбили два снаряда «Ольха» Политика, 07:42
«Зенит» захотел выручить от будущего контракта с букмекером до ₽2 млрд Спорт, 07:30
На Сахалине водитель снес памятники и проехал по могилам на кладбище Общество, 07:09
Во ВШЭ описали пути выхода из «лабиринта санкций» Экономика, 07:00
«Турецкий Илон Маск». Почему Байрактара называют преемником Эрдогана Pro, 07:00
AP сообщило об отводе ВСУ танков Abrams из-за российских дронов Политика, 06:46