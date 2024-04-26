 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Жительница Владивостока впала в кому после операции и умерла

Прокуратура: жительница Владивостока впала в кому и умерла после операции

Жительница Владивостока, которая впала в кому после плановой операции в местной больнице, умерла, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В региональном главке Следственного комитета ранее сообщили, что 10 апреля 58-летняя местная жительница обратилась в Краевую клиническую больницу № 2 для проведения плановой операции. «В результате действий работников медицинского учреждения у женщины развилось жизнеугрожающее состояние комы», — заявили в ведомстве.

«Вчера женщина умерла. По результатам вскрытия будет назначена комиссионная экспертиза», — сообщил «РИА Новости» собеседник в прокуратуре.

Гимнастка Дина Аверина перенесла операцию
Спорт
Дина Аверина

По данным «АиФ», женщина пролежала в коме две недели, все это время она была подключена к аппарату ИВЛ. Издание пишет, что пациентке предстояла круговая подтяжка лица и шеи. После операции медсестра сделала ей инъекцию анальгетика, в результате у умершей развился отек Квинке, который перерос в анафилактический шок. Впоследствии пациентка больницы впала в кому.

После того, как женщина впала в кому, Следственный комитет завел уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным по ней грозит до двух лет лишения свободы.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Владивосток Приморский край Операция кома
Материалы по теме
Гимнастка Дина Аверина перенесла операцию
Спорт
Юрия Куклачева госпитализировали после юбилейного концерта
Общество
В Москве 12-летнего мальчика госпитализировали после посещения джакузи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
AP сообщило об отводе ВСУ танков Abrams из-за российских дронов Политика, 06:46
Жительница Владивостока впала в кому после операции и умерла Общество, 06:35
Крупные банки усилили блокировку карт подставных лиц мошенников Финансы, 06:00
Суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну Общество, 05:56
В ДНР сообщили об уходе ВСУ с позиций в важном укрепрайоне Политика, 05:50
Минск прописал в военной доктрине возможность помогать союзникам Политика, 05:34
Ван И предупредил об усилении «негативных факторов» в отношениях с США Политика, 05:04
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Bloomberg узнал о планах Трампа ввести санкции из-за дедолларизации Политика, 04:52
Алсу извинилась за нечестную победу дочери в шоу «Голос» Общество, 04:19
Самарскому вице-губернатору вручили повестку и пригрозили уголовным делом Политика, 03:52
Застреливших семерых человек военных передали военной полиции Политика, 03:51
Подрядчик ответил Гергиеву о дрожи в здании Мариинки из-за стройки метро Общество, 03:38
«Крабового короля» Кана приговорили в 17 годам за организацию убийства Бизнес, 03:26
Хуситы заявили об ударе по израильскому судну в Аденском заливе Политика, 03:09