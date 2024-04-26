Прокуратура: жительница Владивостока впала в кому и умерла после операции

Жительница Владивостока впала в кому после операции и умерла

Жительница Владивостока, которая впала в кому после плановой операции в местной больнице, умерла, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В региональном главке Следственного комитета ранее сообщили, что 10 апреля 58-летняя местная жительница обратилась в Краевую клиническую больницу № 2 для проведения плановой операции. «В результате действий работников медицинского учреждения у женщины развилось жизнеугрожающее состояние комы», — заявили в ведомстве.

«Вчера женщина умерла. По результатам вскрытия будет назначена комиссионная экспертиза», — сообщил «РИА Новости» собеседник в прокуратуре.

По данным «АиФ», женщина пролежала в коме две недели, все это время она была подключена к аппарату ИВЛ. Издание пишет, что пациентке предстояла круговая подтяжка лица и шеи. После операции медсестра сделала ей инъекцию анальгетика, в результате у умершей развился отек Квинке, который перерос в анафилактический шок. Впоследствии пациентка больницы впала в кому.

После того, как женщина впала в кому, Следственный комитет завел уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным по ней грозит до двух лет лишения свободы.