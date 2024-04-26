Крупные банки усилили блокировку карт подставных лиц мошенников

«Тинькофф» и ВТБ запустили системы мониторинга для выявления карт подставных лиц, используемых мошенниками для вывода украденных средств. Это улучшит борьбу с дропами, но есть риск и блокировок счетов клиентов, говорят эксперты

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Крупные банки запускают системы дроп-мониторинга для борьбы с так называемыми дропперами — подставными лицами, карты которых используют мошенники для вывода денежных средств, похищенных у банковских клиентов. В частности, Тинькофф Банк официально запустил такую систему после года ее тестирования, рассказал РБК представитель кредитной организации. Похожие модели действуют и в ВТБ со Сбербанком.

Дропы, или дропперы, — банковские клиенты, которые оформляют карты не для личного использования, а для их передачи мошенникам. Злоумышленники выводят на них похищенные у банковских клиентов денежные средства. Дроппером можно стать по собственному желанию или по незнанию. Например, в Сети размещаются «вакансии», где предлагается легкий ежемесячный заработок всего лишь за предоставление номера банковской карты.

Как банки борются с дропами

Как рассказал руководитель Центра экосистемной защиты «Тинькофф» Олег Замиралов, система банка позволяет выявлять дропов среди клиентов еще до того, как им поступят на счет деньги, полученные преступным путем. С апреля 2023-го по апрель 2024 года в результате тестирования системы количество дропов в банке удалось снизить в два раза, всего было заблокировано около 130 тыс. счетов-дропов, при этом половина из них (66 тыс.) приходится на подростков до 18 лет.

«Все чаще мошенники вербуют молодых людей в дропы — это легкий и быстрый заработок, и молодежь не всегда понимает последствия таких действий, как продажа карт, которые после используются для совершения преступлений», — объяснил Замиралов.

Система дроп-мониторинга «Тинькофф» была создана на основе анализа миллионов операций клиентов, включая тех, кто пользовался картой исключительно в недобросовестных целях. Банк составил «портрет дропа» — это признаки, которые указывают на высокую вероятность того, что клиент оформил карту, чтобы продать или передать ее мошенникам. Банк проверяет совпадения с этими признаками, в случае необходимости проводит дополнительное расследование или сразу ограничивает дистанционное обслуживание. Это затрудняет получение и вывод средств мошенниками с помощью переводов или банкоматов. Например, система может среагировать на то, что карта переоформляется на другой номер, а после этого по ней проходит несколько мелких операций (оплата в магазине и т.п.). Это означает, что карта продана мошеннику, а дальше злоумышленники совершают несколько покупок по карте, чтобы это выглядело так, как будто ею пользуется обычный клиент.

ВТБ с помощью системы дроп-мониторинга за 2023 год задержал на счетах дропперов более миллиарда рублей, похищенных у клиентов ВТБ и других кредитных организаций. «Из этой суммы более 170 млн руб. было возвращено потерпевшим, еще более 150 млн руб. арестовано по уголовным делам, по остальным средствам информация была передана в правоохранительные органы и Росфинмониторинг для принятия мер в пределах их полномочий», — рассказал представитель ВТБ.

Сбербанк два года назад объявил программу борьбы с дропперами и самостоятельно вычисляет их среди своих клиентов, говорил в феврале 2024 года заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, за этот период количество дропперов среди клиентов Сбербанка уменьшилось не менее чем в 10−12 раз. «Однажды в качестве эксперимента заблокировали несколько тысяч карточек дропперов. Ожидали, что будет большое количество жалоб, но не получили ни одной. Значит, попали на 100% — модель работает правильно», — рассказал Кузнецов.

Газпромбанк не блокирует счета и операции клиентов со статусом «потенциальный (неподтвержденный) дроп», рассказал заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. «При выявлении нового дропа мы проводим ретроанализ каждого счета дроппера и операций по нему с целью определения возможных признаков, наличие которых применительно к иному счету/клиенту в будущем будет свидетельствовать о его дропперском характере. Таким образом, происходит превентивный скоринг и разметка счетов потенциальных дропов. При этом счета и операции клиентов со статусом «потенциальный (неподтвержденный) дроп» не блокируются», — объяснил Плешков. Он добавил, что процедура превентивного выявления и подтверждения наличия счетов дропов в Газпромбанке реализована совместно с обязательными проверками всех поступающих платежей и мониторинга клиентов в рамках «антиотмывочного» 115-ФЗ.

Другие крупные банки не ответили на запросы РБК.

Помогут ли системы дроп-мониторинга

«Одна из важных проблем сегодня — борьба с дропперами. Необходимо усилить профилактику, работу по созданию негативного образа дроппера как сообщника преступника. Потому что сегодня ты предоставляешь свою банковскую карту за тысячу рублей, а завтра твоего родственника обворовывают на гораздо большую сумму», — говорила в феврале 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Борьба с дропами может быть эффективна, если участники финансового сектора проактивно реагируют на изменения теневого рынка, считает аналитик департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T. Татьяна Никулина. «В тематических телеграм-каналах чаще стали появляться сообщения, что карта, оформленная на подставное лицо, стала «жить» меньше, — значит, антифрод работает», — поделилась она. Проблема дропов возникла вместе с самим явлением мошенничества с банковскими счетами, поэтому она тем острее, чем выше частота и количество таких преступлений — сейчас количество и частота таких случаев исключительно высоки, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

В 2023 году стоимость карты, оформленной на подставное лицо, составляла около 20 тыс. руб., в этом году она обойдется уже примерно в 30 тыс. руб., в последнее время такие банковские карты массово регистрируются на приезжих из стран СНГ, рассказывает Никулина. Также, по оценкам аналитиков F.A.C.C.T. Fraud Protection, в год в «хайриске» (high risk — казино, нелегальные букмекеры и т.д.) может совершаться более миллиона попыток транзакций через счета дропов, в том числе автоматизированно через боты.

Но при борьбе с дропами невозможно исключить риски ошибочной блокировки счетов добросовестных клиентов, предупреждает Горбунов: «Однако сам факт того, что счета блокируются, а банки уделяют больше внимания внедрению и совершенствованию автоматических, то есть исключающих человеческий фактор, систем контроля, является индикатором того, что борьба с мошенниками ведется, ну, а ошибки и злоупотребления — это, увы, неотъемлемая часть такой борьбы».

По словам Горбунова, обмануть автоматизированные системы дроп-мониторинга довольно сложно, для этого необходимо понимать, какие именно индикаторы лежат в основе их работы. «Если счет специально открыт с целью использования его в качестве дропа, это крайне сложно скрыть с помощью нескольких операций в течение короткого промежутка времени», — считает юрист.

Владелец счета-дропа де-юре может быть признан участником мошенничества, совершенного организованной группой по предварительному сговору, за что может грозить лишение свободы до десяти лет в случае, если размер ущерба признается особо крупным, то есть свыше 1 млн руб., рассказывает Горбунов. «Вряд ли лицо, осознающее всю степень рисков уголовного преследования, добровольно передаст доступ к своему банковскому счету в руки мошенников, находясь при этом в России и отдавая себе отчет в том, для чего его счет может быть использован. Предположу, что если доступ к таким счетам и продается, то продавцом может выступать лицо, которое находится за пределами страны, не имеет российского гражданства (что делает затруднительной передачу его в руки российского правосудия) и не планирует в обозримом будущем въезжать в Россию», — рассуждает Горбунов.