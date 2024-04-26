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Военная операция на Украине ,  
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AP сообщило об отводе ВСУ танков Abrams из-за российских дронов

AP: ВСУ отвели танки Abrams из-за уязвимости перед российскими дронами
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ отвели с линии соприкосновения Abrams из-за того, что российские дроны быстро их обнаруживают, пишет AP. В Пентагоне заявили, что будут работать с украинскими военными над новой тактикой. Москва осуждает военную помощь Киеву
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинские силы на данный момент отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams, отчасти причиной этому стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику, сообщили два американских чиновника Associated Press.

Как заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге 25 апреля, распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».

Заместитель председателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику. Один из представителей Пентагона уточнил, что пока украинские силы не приняли тактику, которая могла бы сделать танки более эффективными на фоне угрозы беспилотников.

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Политика
Танк&nbsp;M1A2 Abrams

По данным AP, Украина потеряла пять танков Abrams из полученных 31. The New York Times писала, что такое число танков ВСУ потеряли за последние два месяца. AP отмечает, что один Abrams стоит около $10 млн. Первые такие машины Вашингтон передал Киеву в сентябре 2023 года.

Россия осуждает поставки Западом оружия на Украину. В Кремле подчеркнули, что эти танки «будут гореть так же, как и другие».

По подсчетам Минобороны России, за время боевых действий Вооруженные силы уничтожили более 15,8 тыс. украинских танков и других бронемашин. О первом уничтоженном Abrams ведомство доложило в конце февраля этого года, всего же оно отчитывалось о шести таких танках. В последний раз о поражении Abrams российские военные сообщали 1 апреля.

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