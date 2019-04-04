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«Газпром» нашел финдиректора в Газпромбанке
Новым зампредом правления «Газпрома», курирующим вопросы финансово-экономической деятельности, назначен Фамил Садыгов, проработавший десять лет в Газпромбанке. Его предшественник Андрей Круглов ушел в Минфин
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

Заместителем председателя правления «Газпрома», курирующим вопросы финансово-экономической деятельности, назначен Фамил Садыгов, сообщила пресс-служба компании вечером в четверг, 4 апреля.

Садыгов родился в Нахичевани в 1968 году. В 1999–2004 годах он работал замминистра по налогам и сборам (в 2004 году преобразовано в Федеральную налоговую службу), в 2005–2009 годах — замрукодителя Федерального казначейства. А затем около десяти лет был зампредом правления Газпромбанка, крупнейший акционер которого — «Газпром» (у его структур около 46%).

Топ-менеджер приходит на смену Андрею Круглову, об отставке которого стало известно 1 апреля. Круглов с 2002 года курировал финансы в «Газпроме», а его отставку пресс-служба компании объяснила переходом на государственную службу. Теперь он займет пост заместителя министра финансов, рассказывал РБК знакомый Круглова и подтвердил бывший сотрудник «Газпрома».

Садыгов приходит в «Газпром» на фоне масштабных перестановок в руководстве компании. Незадолго до ухода Круглова монополию покинули зампреды Александр Медведев и Валерий Голубев, которые также проработали в ней боле 15 лет. На этих постах их сменили гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и Виталий Маркелов, которые будут курировать экспорт газа в ближнем и дальнем зарубежье и поставки на внутренний рынок соответственно. К тому же до поста зампреда был повышен Олег Аксютин, который по-прежнему будет курировать вопросы перспективного развития, а среди его новых обязанностей — формирование и контроль инвестиционной программы, а также закупок.

Инвестпрограмма «Газпрома», за которую будет отвечать и Садыгов, в последние годы превышает 1 трлн руб. По итогам 2018 года компания инвестировала почти 1,5 трлн руб., первоначальный план на 2019 год — 1,3 трлн руб. Инвестиции после пикового 2019 года не опустятся ниже психологического уровня в 1 трлн руб., заявил Круглов в интервью журналу «Газпром» в декабре 2018 года.

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«После 2019 года, когда будут запущены наши ключевые стратегические проекты, мы ожидаем снижения объема освоения инвестиций в рамках инвестиционной программы «Газпром», где сконцентрирована основная часть проектов по газовому бизнесу, с 1326 млрд руб. в 2019 году до 1065 млрд руб. в 2020-м и 1251 млрд руб. в 2021 году (включая НДС)», — указывал Круглов. По его словам, «кратного снижения» инвестпрограммы не произойдет, потому что продолжится реализация существующих проектов, а также выполнение работ по реконструкции объектов добычи, транспорта и подземных хранилищ газа (ПХГ). Кроме того, возможно, будет начата реализация новых проектов, которые сейчас прорабатываются — ГПЗ в Усть-Луге, «Сила Сибири-2» и «Балтийский СПГ».

При Круглове была выстроена работающая вертикальная финансовая система, сказал РБК заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Но новых задач тоже хватает, добавляет он. Например, проектное финансирование новых больших строек, таких как Амурский ГПЗ и недавно объявленный проект по строительству комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Людмила Подобедова
Теги: ПАО Газпром
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