«Газпром» нашел финдиректора в Газпромбанке

Новым зампредом правления «Газпрома», курирующим вопросы финансово-экономической деятельности, назначен Фамил Садыгов, проработавший десять лет в Газпромбанке. Его предшественник Андрей Круглов ушел в Минфин

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Заместителем председателя правления «Газпрома», курирующим вопросы финансово-экономической деятельности, назначен Фамил Садыгов, сообщила пресс-служба компании вечером в четверг, 4 апреля.

Садыгов родился в Нахичевани в 1968 году. В 1999–2004 годах он работал замминистра по налогам и сборам (в 2004 году преобразовано в Федеральную налоговую службу), в 2005–2009 годах — замрукодителя Федерального казначейства. А затем около десяти лет был зампредом правления Газпромбанка, крупнейший акционер которого — «Газпром» (у его структур около 46%).

Топ-менеджер приходит на смену Андрею Круглову, об отставке которого стало известно 1 апреля. Круглов с 2002 года курировал финансы в «Газпроме», а его отставку пресс-служба компании объяснила переходом на государственную службу. Теперь он займет пост заместителя министра финансов, рассказывал РБК знакомый Круглова и подтвердил бывший сотрудник «Газпрома».

Садыгов приходит в «Газпром» на фоне масштабных перестановок в руководстве компании. Незадолго до ухода Круглова монополию покинули зампреды Александр Медведев и Валерий Голубев, которые также проработали в ней боле 15 лет. На этих постах их сменили гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и Виталий Маркелов, которые будут курировать экспорт газа в ближнем и дальнем зарубежье и поставки на внутренний рынок соответственно. К тому же до поста зампреда был повышен Олег Аксютин, который по-прежнему будет курировать вопросы перспективного развития, а среди его новых обязанностей — формирование и контроль инвестиционной программы, а также закупок.

Инвестпрограмма «Газпрома», за которую будет отвечать и Садыгов, в последние годы превышает 1 трлн руб. По итогам 2018 года компания инвестировала почти 1,5 трлн руб., первоначальный план на 2019 год — 1,3 трлн руб. Инвестиции после пикового 2019 года не опустятся ниже психологического уровня в 1 трлн руб., заявил Круглов в интервью журналу «Газпром» в декабре 2018 года.