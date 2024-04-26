Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ ушли с позиций в укрепрайоне в Красногоровке

В ДНР сообщили об уходе ВСУ с позиций в важном укрепрайоне

Украинские войска покинули позиции в одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский.

«В Красногоровке вооруженные формирования Украины <...> ушли с позиций на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов», — сказал собеседник агентства.

Город Красногоровка — часть Марьинской городской общины Покровского района ДНР. Он расположен в 5 км к западу от Донецка и в 2 км к северу от Марьинки.

Российские силы оказывают давление на город сразу с нескольких направлений, добавил советник главы ДНР.

Минобороны России в последний раз упоминало Красногоровку в ежедневной сводке накануне, 25 апреля. В течение суток военные группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям украинских бригад близ Красногоровки и других населенных пунктов, говорится в сводке.