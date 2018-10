Ракетам дан обратный отсчет

Почему США хотят выйти из основополагающего договора времен холодной войны

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности. В шансах на спасение договора и в последствиях, к которым может привести его разрыв, разбирался РБК

Что решил Трамп?

Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Невада в субботу подтвердил, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан с СССР еще в 1987 году. «Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения», — аргументировал свою позицию глава Белого дома. В нарушениях Вашингтон не первый год обвиняет именно Россию. Москва отвечает встречными обвинениями.

Довести американскую позицию до российского руководства поручено помощнику президента США по безопасности Джону Болтону, который в понедельник будет находиться в Москве. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации в пятницу, до подтверждения от Трампа. У Болтона в Москве намечены встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Готовится и встреча с президентом России Владимиром Путиным, подтвердил в воскресенье его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Болтон о том, что едет в Россию разрывать договор, не сообщал. В повестке переговоров — Украина, Сирия, возможные переговоры Путина и Трампа на ближайших международных саммитах, сообщало агентство Reuters.

Договор РСМД Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом (был, как и Трамп, республиканцем). В соответствии с его положениями США и СССР, а потом и его правопреемница Россия отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Договор является бессрочным, каждая из сторон имеет право выхода из него, если решит, что «связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы». Уведомление о выходе из соглашения должно быть сделано за шесть месяцев.

Почему президент США так решил?

Представители американской администрации постоянно критиковали Россию за якобы имеющееся невыполнение положений ДРСМД. В 2014 году администрация Барака Обамы обвинила Россию в испытательных запусках баллистической крылатой ракеты наземного базирования, выходящей за рамки договора.

В декабре 2017 года администрация Трампа анонсировала «интегрированную стратегию», направленную на то, чтобы склонить Москву к выполнению ДРСМД. Такое решение было принято по итогам анализа исполнения договора, который чиновники проводили в 2017 году, следует из брифинга, подготовленного экспертами по вооружениям в конгрессе. Для реализации стратегии американские власти полагались на экономические, дипломатические и военные инструменты, говорится в документе. Однако в итоге стратегия так и не принесла желаемого результата, констатирует эксперт Brookings Institution в Вашингтоне Стивен Пайфер.

В течение последних месяцев Вашингтон и руководство НАТО продолжали обвинять Россию в нарушении ДРСМД. Глава Пентагона Джеймс Мэттис и постпред США при НАТО Бэйли Хатчинсон заявляли, что Москва располагает новой ракетой 9М729, которая нарушает условия договора. «После многих лет опровержений Россия недавно признала существование новой ракетной системы под названием 9M729», — отмечал 4 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Россия не дала никаких достоверных ответов по этой новой ракете. Все союзники согласны с тем, что наиболее вероятной оценкой было бы то, что Россия нарушает договор», — возмутился он.

Россия утверждает, что разработка 9M729 соответствует положениям ДРСМД, так как она не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную по ДРСМД дальность.

Претензии США являются «надуманными», и Москва будет вынуждена дать военно-технический ответ в случае разрыва соглашения, подчеркнул в воскресенье замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. «Но не хотелось бы до этого доводить», — добавил он.

В конце сентября директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков также указывал на необоснованность претензий американской стороны. При этом он допустил, что аспекты развертывания США комплексов противоракетной обороны в странах Восточной Европы могут противоречить положениям ДРСМД. «Мы не можем быть на сто процентов уверены, что в Польше и Румынии на складах в ядерном оснащении не находятся крылатые ракеты «Томагавк», — говорил дипломат.

Может ли Трамп передумать?

Если договор РСМД будет разорван, это станет первым случаем, когда администрация Трампа выйдет из международного договора по контролю над вооружениями. Ранее американский лидер жестко критиковал, грозился разорвать и разорвал несколько экономических договоренностей с другими странами, однако неоднократно подчеркивал необходимость переговоров с Россией о ядерном нераспространении и контроле над вооружениями.

За неполных два года своего президентства он перезаключил договор о зоне свободной торговли между США, Канадой и Мексикой, вышел из соглашения ООН по климату и из сделки по иранской ядерной программе.

Касаясь ДРСМД, американский президент отметил, что Вашингтон откажется от ускорения темпов наращивания собственных вооружений лишь в том случае, если на это согласятся Китай и Россия, передает его слова Reuters. Ермаков ранее отмечал, что Москва готова «к обсуждению с Вашингтоном судьбы договора в любое время и в любом формате».

Давним сторонником выхода из соглашения является именно Болтон, занявший пост помощника в этом году. Он неоднократно говорил о том, что двусторонний характер договора является его недостатком. О необходимости расширения ДРСМД Болтон, в частности, заявлял в статье в газете The Wall Street Journal, которую в 2011 году написал в соавторстве с бывшим заместителем госсекретаря США Полой де Саттер. Авторы статьи утверждали: ДРСМД ограничивает способности Москвы и Вашингтона укреплять свой потенциал, тогда как угроза в связи с наращиванием вооружений все более очевидно исходит от других игроков — в частности от Ирана и Китая. «Девиз политики в отношении ДРСМД должен быть следующим: расширьте его или уничтожьте», — утверждали Болтон и де Саттер. Россия не придерживается ДРСМД, а на Китай его положения вообще не распространяются, поэтому выход из соглашения — вполне логичный шаг, заявил в пятницу, 19 октября, сенатор-республиканец Том Коттон (сообщение было опубликовано в его аккаунте в Twitter). Газета The New York Times называет Коттона вероятным преемником Джеймса Мэттиса на посту главы Пентагона. На прошлой неделе Трамп допустил, что Мэттис может покинуть нынешнюю должность.

Бывший руководитель 4 ЦНИИ Минобороны генерал-майор Владимир Дворкин считает, что от выхода из ДРСМД проиграют и Россия, и США, однако пока американская сторона объявила только о возможной подготовке к разрыву соглашения: «Считаю, что это очередной нажим, чтобы мы пошли на решение этого вопроса на специальной контрольной комиссии, которая в рамках ДРСМД должна решать все спорные вопросы».

Экс-начальник главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин считает, что главная причина, по которой США инициирует выход из ДРСМД — укрепление китайского ядерного потенциала. «Ситуация такова, что американцы принимают это решение не столько из-за того, что есть какие-то обвинения в адрес России, а потому, что Китай наращивает свои возможности по ракетам средней и меньшей дальности. Соединенные Штаты чувствуют свою ущербность в военном плане. Обвинение России используется как предлог, чтобы сохранить реноме США как приверженцев международных соглашений», — указывает он.

Подготовка к ликвидации ракет меньшей дальности на полигоне Сарыозек, 1988 год (Фото: Юрий Куйдин / РИА Новости)

Каковы будут последствия разрыва договора?

Выход Вашингтона из ДРСМД станет «серьезной ошибкой», предупреждает Стивен Пайфер. Подозрения относительно невыполнения Россией положений договора обоснованны, но разрыв соглашения со стороны Вашингтона повлечет за собой сразу несколько нежелательных последствий, объясняет он. Во-первых, в этом случае США возьмут на себя всю вину за провал договоренностей. Во-вторых, покинув соглашение, США лишатся важного инструмента, с помощью которого можно устанавливать ограничения в отношении России и отслеживать их выполнение, а именно взаимных инспекций, продолжает аналитик. В-третьих, указывает Пайфер, на сегодня Америка не располагает ракетными комплексами, которые может развернуть, покинув РСМД, и которые могут представлять прямую опасность для России. Наконец, добавил аналитик, прекращение действия соглашения повысит риски для союзников США в Европе. «Как ни смотри, при выходе из ДРСМД США выйдут проигравшими», — резюмировал он.

«США выходить из договора однозначно невыгодно, потому что в этом случае ракеты средней дальности будут размещены в Европе, что поставит под удар не только наши объекты в европейской части России, но и все объекты НАТО и мегаполисы в европейских странах. Все это не вызовет никакого восторга у всех европейских стран и способно рассорить европейцев и американцев. Кроме того, конечно, придется еще тратить средства на разработку и развертывание этих систем», — говорил генерал-майор Дворкин.

«Для России это также невыгодно. В конце 1980-х мы пошли на большее сокращение ракет (в два раза) и боезарядов (в три раза), чем американцы, согласно ДРСМД, потому что высокотехнологичные крылатые ракеты США и ракеты типа «Першинг-2» угрожали нашим очень важным объектам — центральным командным пунктам управления ядерных сил всей страны. Американские ракеты были высокоточными и имели заглубляющие ядерные заряды, способные разрушать защищенные бункеры. В случае выхода США из ДРСМД эти ракеты будут для нас еще ближе и еще опаснее с точки зрения современных технологий», — продолжает Дворкин.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал США подумать о последствиях, прежде чем выходить из ДРСМД. Как обратил внимание Маас, соглашение в течение 30 лет являлось одной из основ безопасности Европы, и намерения Трампа могут дестабилизировать обстановку на континенте, приводит его слова Reuters.

В случае разрыва ДРМСД из триады договоров, заключенных в годы холодной войны, останется только один — договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), первая версия которого была подписана Михаилом Горбачевым и президентом США Джорджем Бушем в 1991 году, а вторая — Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010-м. Из договора по ПРО США вышли еще в 2001 году. Однако теперь и будущее ДСНВ под вопросом, сообщил источник Financial Times в Белом доме.

Если США действительно выйдут из одного из основополагающих соглашений в сфере стратегической стабильности, последствия окажутся катастрофическими, уверен председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. США смогут размещать ракеты наземного базирования дальностью до 5,5 тыс.​ км (сейчас запрещены договором) в непосредственной близости от российских границ, причем речь пойдет о Польше и странах Балтии, что создаст угрозу для России, объясняет Косачев. К тому же прекращение действия ДРСМД уничтожит любые перспективы продления ДСНВ, действие которого истекает в 2021 году. «А там и до разрушения системы договоренностей о нераспространении ядерного оружия рукой подать. Человечеству угрожает полный хаос в сфере ядерного оружия», — категоричен Косачев.

«Режим контроля над ядерными вооружениями зиждется на двух договорах — РСМД и ДСНВ-3. Если американцы выйдут из ДРСМД, то, видимо, следующим шагом станет выход из ДСНВ-3. В этом случае от механизмов контроля ничего не останется. Это приведет к ничем не ограниченной гонке ядерных вооружений и усилению рисков развязывания ядерной войны. Мы вернемся к 1980-м годам, когда Европа была зоной острой напряженности», — говорит генерал-полковник Виктор Есин.