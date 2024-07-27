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Экс-замминистра обороны Булгаков просил не отправлять его в СИЗО

ТАСС: экс-замминистра обороны Булгаков просил не отправлять его в СИЗО
Булгаков и его защита просили, чтобы генералу назначили домашний арест либо отпустили под залог, но суд отправил его в СИЗО «Лефортово» до осени
Дмитрий Булгаков в 2021 году
Дмитрий Булгаков в 2021 году (Фото: Алексей Ерешко / ТАСС)

Бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков просил не отправлять его в СИЗО по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе рассмотрения в суде ходатайства следствия, которое настаивало на заключении под стражу генерала армии до осени 2024 года, Булгаков и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например отпустить его под залог или домашний арест», — рассказал источник агентства.

Защита заявляла, что Булгаков не собирается скрываться от следствия и не может влиять на других фигурантов дела, так как был уволен из Минобороны. Но суд счел как убедительные доводы следствия и встал на его сторону в избрании меры пресечения.

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Политика
Дмитрий Булгаков

О задержании Булгакова стало известно накануне, 26 июля, об этом заявили в ФСБ. Генерала армии отправили в СИЗО «Лефортово». Экс-чиновник не признал вину.

Он занимал пост в 2008-2022 годах, то есть при министрах Анатолии Сердюкове и Сергее Шойгу. Генерал с 2010 года отвечал за материально-техническое обеспечение армии и руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой. В отставку его отправил в сентябре 2022 года президент Владимир Путин. Это произошло спустя три дня после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения.

Как рассказали тогда в Минобороны, Булгаков переходил на другую работу. Речь шла о должности генерального инспектора управления инспекторов Минобороны, уточнял член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Источники РБК рассказали, что Булгакова уволили из рядов Вооруженных сил в том же 2022-м.

По данным источника «РИА Новости», Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), которое поставляло в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: говядину заменяли свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась.

По информации агентства, в апреле был задержан гендиректор ГПК Александр Михайленко. По данным СПАРК, он также числится совладельцем ООО «Консервпаклам», которое занимается производством мясных консервов, и ООО «Торговый дом Ясени», которое разводит свиней.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дмитрий Булгаков Минобороны коррупция
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