МИД предупредил США о готовности России ответить на разрыв договора РСМД

У России может не остаться иного выхода, кроме как дать военно-технический ответ Соединенным Штатам, если они продолжат политику разрыва соглашений с Россией, заявили в МИДе. В ведомстве обвинили Вашингтон в попытках шантажа

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Россия готова ответить на угрозу Трампа о разрыве договора о ракетах средней и малой дальности военными мерами, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости». Политику Вашингтона он сравнил с шантажом.

«Если американцы будут и дальше действовать топорно и грубо, как мы это видим на множестве примеров, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, из разного рода договоренностей и механизмов — а примеры множатся: от СВПД по Ирану до Всемирного почтового союза — то тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить», — сказал заместитель Лаврова. При этом Рябков добавил, что этот вопрос «слишком серьезный, чтобы его решать в режиме публичной полемики».

Политику США Рябков сравнил с «методом шантажа», отметив, что Москва с тревогой воспринимает попытки такими инструментами добиться уступок в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Обвинения в адрес России о нарушении договора РСМД Рябков опроверг. «Неоднократно говорилось с российской стороны, что никаких оснований для обвинений в том, что Россия якобы нарушает этот договор, у американцев нет. Свои надуманные обвинения они так и не смогли за все эти годы подкрепить внятными объяснениями, по какой причине это делается», — сказал он.

О намерении разорвать договор РСМД, заключенный еще в 1987 году, Дональд Трамп заявил накануне на встрече со своими сторонниками в штате Невада. Свою позицию он аргументировал нарушениями, которые допускает Россия вопреки договору.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. В соответствии с его положениями США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

США тем не менее​ уверены, что Россия разрабатывает новые носители ядерного оружия в нарушение этого договора. В частности, претензии Вашингтона вызывает крылатая ракета наземного базирования 9M729. официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что ракета 9M729 полностью отвечает требованиям договора и не предназначена для использования на дальности, запрещенной ДРСМД.

В начале октября постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Штаты будут готовы уничтожить российские ракеты, если Россия не прекратит их разработку. «Мы рассмотрим возможность уничтожить [российскую] ракету, которая может поразить цели в любой из стран НАТО», — сообщила она.