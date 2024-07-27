 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Латвиец с ребенком пересек границу с Россией по воде и запросил убежище

Латвиец Станислав Букайнс в Латвии находился под следствием. Он пересек реку Зилупе на границе двух стран на сапе вместе с ребенком, оказался в Псковской области и запросил убежище

В Псковской области латвиец Станислав Букайнс с дочерью пересекли границу по воде, чтобы попросить в России убежище, сообщил в телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев, затем эту информацию разместила у себя представитель МВД Ирина Волк.

По словам Букайнса, в Латвии ему угрожают уголовным преследованием за поездку в Россию и подозревают в шпионаже и вербовке лиц для участия в террористических действиях.

Ходатайство мужчины о признании его с ребенком беженцами приняла миграционная служба в Пскове. Вопрос находится на контроле у Главного управления по вопросам миграции МВД России, добавил Соловьев.

Как передает РЕН ТВ, Букайнс добрался в Россию на плоту. По данным латвийского агентства Leta, это был сапборд, латвиец переплыл реку Зилупе на прошлых выходных. Полиция после этого завела дело о похищении ребенка, его объявили в розыск по линии Интерпола.

РБК направил запрос в Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

В Латвии женщину осудили на три года за флаг со словами «Путин мой друг»
Политика
Фото:Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press
Латвийский TV3 передает, что Букайнса суд в республике отпустил под залог, это позволило ему уехать в Россию. В прокуратуре сообщали, что мужчина находился в предварительном заключении в марте-октябре 2023-го, за него внесли залог €40 тыс.

Букайнс был назван в числе шести человек, которых подозревают в руководстве организацией «Антифашисты Прибалтики», уточняет телеканал. Она занималась сбором секретной информации о событиях в Латвии для передачи российским спецслужбам.

Ему была избрана мера пресечения в виде запрета на выезд из страны, на приближение к определенным лицам, с явкой в полицией в назначенное время и уведомлением о смене места жительства.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Маргарита Овсянникова
Латвия убежище пересечение границы
Материалы по теме
Yle рассказала о сотнях ждущих очереди на убежище россиян в Финляндии
Политика
В Псковской области пообещали помочь вынужденным переселенцам из Латвии
Политика
Латвийский боец ММА получит российский паспорт по программе репатриации
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона на автомобильПолитика, 09:40
Лавров и Блинкен сели напротив друг друга на встрече с премьером ЛаосаПолитика, 09:28
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:23
Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде в ПарижеСпорт, 09:12
Как выгодно покупать недвижимость в Таиланде: гайд для инвестораPro, 09:07
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в августе 2024 годаИнвестиции, 09:00
Сериал на выходные: нуар «Женщина в озере» с Натали ПортманLife, 09:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лидера наркокартеля «Синалоа» Эль Майо поймали благодаря предательствуОбщество, 08:55
В сенате США попросили директора ФБР исправить показания о ранении ТрампаПолитика, 08:48
Экс-замминистра обороны Булгаков просил не отправлять его в СИЗООбщество, 08:42
Латвиец с ребенком пересек границу с Россией по воде и запросил убежищеОбщество, 08:18
«Приближаемся к кризису». Зачем ЦБ повышает ставку и что будет с рублемPro, 08:13
В Челябинской области вода ушла из поселка Киалим после прорыва дамбыОбщество, 08:06
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизустьРБК и ГАЛС, 08:05