Латвиец с ребенком пересек границу с Россией по воде и запросил убежище

Латвиец Станислав Букайнс в Латвии находился под следствием. Он пересек реку Зилупе на границе двух стран на сапе вместе с ребенком, оказался в Псковской области и запросил убежище

В Псковской области латвиец Станислав Букайнс с дочерью пересекли границу по воде, чтобы попросить в России убежище, сообщил в телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев, затем эту информацию разместила у себя представитель МВД Ирина Волк.

По словам Букайнса, в Латвии ему угрожают уголовным преследованием за поездку в Россию и подозревают в шпионаже и вербовке лиц для участия в террористических действиях.

Ходатайство мужчины о признании его с ребенком беженцами приняла миграционная служба в Пскове. Вопрос находится на контроле у Главного управления по вопросам миграции МВД России, добавил Соловьев.

Как передает РЕН ТВ, Букайнс добрался в Россию на плоту. По данным латвийского агентства Leta, это был сапборд, латвиец переплыл реку Зилупе на прошлых выходных. Полиция после этого завела дело о похищении ребенка, его объявили в розыск по линии Интерпола.

РБК направил запрос в Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

Латвийский TV3 передает, что Букайнса суд в республике отпустил под залог, это позволило ему уехать в Россию. В прокуратуре сообщали, что мужчина находился в предварительном заключении в марте-октябре 2023-го, за него внесли залог €40 тыс.

Букайнс был назван в числе шести человек, которых подозревают в руководстве организацией «Антифашисты Прибалтики», уточняет телеканал. Она занималась сбором секретной информации о событиях в Латвии для передачи российским спецслужбам.

Ему была избрана мера пресечения в виде запрета на выезд из страны, на приближение к определенным лицам, с явкой в полицией в назначенное время и уведомлением о смене места жительства.