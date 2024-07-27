Латвиец с ребенком пересек границу с Россией по воде и запросил убежище
В Псковской области латвиец Станислав Букайнс с дочерью пересекли границу по воде, чтобы попросить в России убежище, сообщил в телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев, затем эту информацию разместила у себя представитель МВД Ирина Волк.
По словам Букайнса, в Латвии ему угрожают уголовным преследованием за поездку в Россию и подозревают в шпионаже и вербовке лиц для участия в террористических действиях.
Ходатайство мужчины о признании его с ребенком беженцами приняла миграционная служба в Пскове. Вопрос находится на контроле у Главного управления по вопросам миграции МВД России, добавил Соловьев.
Как передает РЕН ТВ, Букайнс добрался в Россию на плоту. По данным латвийского агентства Leta, это был сапборд, латвиец переплыл реку Зилупе на прошлых выходных. Полиция после этого завела дело о похищении ребенка, его объявили в розыск по линии Интерпола.
РБК направил запрос в Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.
Букайнс был назван в числе шести человек, которых подозревают в руководстве организацией «Антифашисты Прибалтики», уточняет телеканал. Она занималась сбором секретной информации о событиях в Латвии для передачи российским спецслужбам.
Ему была избрана мера пресечения в виде запрета на выезд из страны, на приближение к определенным лицам, с явкой в полицией в назначенное время и уведомлением о смене места жительства.
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