МИД назвал лукавыми заявления США по поставкам С-300 в Сирию

США лукавят, когда говорят, что поставки Россией комплексов С-300 нарушают их нацбезопасность. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что эти системы являются сугубо оборонительными. Ермаков также заявил, что нет никаких аргументов для того, чтобы говорить, что Россия является нарушителем договора РСМД, передает корреспондент РБК. Он добавил, что нарушителем являются Соединенные Штаты, так как в Румынии уже размещены американские пусковые установки МК-41, которые могут быть носителями крылатых ракет средней дальности «Томагавк».

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Кроме того, Ермаков отметил, что российская сторона готова вести диалог о продлении на пять лет СНВ-III (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). «Но мы не можем продлевать договор, который не работает», — добавил он. По его словам, договориться о продлении реально при наличии политической воли.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии комплексы ПВО С-300. Позднее российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал об этом президента Сирии Башара Асада.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что планы Москвы о поставке С-300 будут означать эскалацию напряженности в Сирии с российской стороны. Замглавы МИД России Сергей Рябков не согласился с утверждением Болтона.