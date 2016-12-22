США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение вместо НАФТА

Стороны завершили переговоры по перезаключению соглашения о свободной торговле. Американские производители получили доступ к канадскому молочному рынку, а Канада добилась сохранения механизма разрешения торговых споров

Дональд Трамп и Джастин Трюдо (Фото: Leah Millis / Reuters)

Представители США, Канады и Мексики договорились о перезаключении Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Об этом говорится в сообщении на сайте канадского правительства. За несколько часов до официального объявления об итогах переговоров об этом со ссылкой на высокопоставленный источник также сообщил канадский телеканал CBC News.

«Сегодня Канада, Соединенные Штаты и Мексика заключили соглашение о новом, модернизированном торговом соглашении в XXI веке. Оно приведет к более свободным рыночным отношениям, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в нашем регионе», — отмечается на сайте правительства Канады. Теперь соглашение, как уточнили в пресс-службе, также изменит свое название. Вместо НАФТА (North American Free Trade Agreement) оно будет именоваться USMCA (the United States — Mexico — Canada Agreement — Соглашение США, Мексики и Канады).​

Новая договоренность, как заметили в канадском правительстве, «укрепит средний класс, а также создаст хорошие, высокооплачиваемые рабочие места и новые возможности для почти полмиллиарда людей, которые называют Северную Америку домом».

Условия USMCA в сообщении на сайте правительства Канады не указываются. Однако, по информации источника CBC News, ключевым пунктом договора является расширенный доступ американских производителей на канадский молочный рынок. С другой стороны, в новом соглашении, как отмечает телеканал, будет сохранена ст. 19 о решении торговых споров, против чего выступали США. Детали договоренности, по данным CBC, будут опубликованы в ближайшее время.

Тремя днями ранее президент США Дональд Трамп отказал канадскому премьеру Джастину Трюдо в личной встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Отказ он объяснил «плохими переговорами» с Канадой по НАФТА.

Пересмотр НАФТА был одним из предвыборных обещаний Трампа. Он утверждал, что создание зоны свободной торговли привело к потере рабочих мест сотнями тысяч американцев, и лучше ее вовсе отменить, чем оставлять в нынешнем виде. Обсуждался вопрос двух отдельных соглашений с каждой из стран вместо общего НАФТА, в особенности после введения американской стороной пошлин на ввоз стали и алюминия. Спорными вопросами для Вашингтона и Мехико были пошлины на собираемые в Мексике автомобили, а также контроль за нелегальной миграцией в США. В конце августа Трамп заявил, что с Мехико удалось достичь неких договоренностей, однако их суть не раскрыл.

Договор о НАФТА подписан США, Канадой и Мексикой в 1994 году.