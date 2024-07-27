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В Челябинской области вода ушла из поселка Киалим после прорыва дамбы

Затопившая челябинский поселок река вернулась в русло после прорыва дамбы

Вода ушла из поселка Киалим в Челябинской области, который ранее затопило из-за прорыва дамбы, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Река Большой Киалим вернулась в русло, населенный пункт полностью освобожден от воды. По данным ведомства, пострадавших нет.

Спасатели с помощью беспилотников проверяют обстановку и устраняют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киалимском водохранилище.

Уровень воды в реке снизился после прорыва дамбы в Челябинской области
Общество

Дамбу прорвало накануне, 26 июля, из-за продолжительных ливней. Волна смыла 100 м пятисотметровой дамбы, вода стала прибывать в близлежащие поселки.

В Челябинской области вода ушла из поселка Киалим после прорыва дамбы
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Из зоны затопления были эвакуированы более 160 жителей поселков Киалим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. На трассе Миасс-Карабаш-Кыштым затопило участок с 35 по 38 км. Ночью МЧС сообщило, что уровень воды в Большом Киалиме снизился.

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Теги
Челябинская область река затопление дамба МЧС
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