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Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении договора РСМД
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Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении договора РСМД
Политика, 14:05
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Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении договора РСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте альянса.

«После многих лет опровержений Россия недавно признала существование новой ракетной системы под названием 9M729. Россия не дала никаких достоверных ответов на эту новую ракету. Все союзники согласны с тем, что наиболее вероятной оценкой было бы то, что Россия нарушает договор», — сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что России необходимо решать эти проблемы «серьезно и прозрачно».

В мае президент США Дональд Трамп поручил подготовить план введения санкций против России за нарушение ДРСМД. Вашингтон настаивал, что Россия проводит испытания запрещенных договором ракет, в частности комплекса 9M729 (SSC-8). Российское Минобороны отрицает обвинения США в нарушении договора.

В 2017 году официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что ракета 9M729 полностью отвечает требованиям договора. По ее словам, она не разрабатывалась и не использовалась на запрещенную ДРСМД дальность. Она призвала США «перестать спекулировать на теме так называемых российских «нарушений».

Газета The New York Times писала в 2017 году, что Россия «тайно» провела развертывание крылатых ракет наземного базирования. По данным издания, американские должностные лица называли ракеты типа SSC-8, которыми, предположительно, были 9M729.

Договор о РСМД был подписал в 1987 году между Советским Союзом и США. Он предусматривает отказ стран от использования и хранения баллистических ракет средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, которые базируются на земле.

Теги: Йенс Столтенберг , ДРСМД
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