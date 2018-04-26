Ядерная сделка пошла на переделку

Франция и США договорились пересмотреть соглашения с Ираном

Франция согласилась с США в необходимости пересмотреть ядерную сделку с Ираном. Эксперты считают, что Париж таким образом пытается не допустить выхода Вашингтона из соглашения

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Пересмотреть сделку

​Париж готов пересмотреть условия ядерной сделки с Ираном, заявил во вторник, 24 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне. Он напомнил, что их с Трампом подход к подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана всегда различался: Трамп называл его «ужасным», а президент Франции, указывая на недостатки, подчеркивал, что соглашение позволило поставить иранскую ядерную программу под контроль по крайней мере до 2025 года.

«Начиная с сегодняшнего дня мы хотели бы начать работу над новым соглашением», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Трампом в Белом доме (цитата по сайту Белого дома). При этом, по его замечанию, новая сделка призвана дополнить, а не заменить существующую.

Французский президент назвал четыре пункта, на которые следует обратить внимание при разработке соглашения: необходимо до 2025 года гарантировать прекращение всех ядерных разработок в Иране (по действующему плану заморожена только часть программы); убедиться, что и в будущем Иран не вернется к ядерным разработкам; остановить деятельность Тегерана в ракетной сфере и «создать политические условия, способствующие сдерживанию деятельности Ирана в регионе: Сирии, Ираке и Ливане».

Трамп на пресс-конференции в очередной раз раскритиковал сделку, назвав ее «безумной», и выразил неуверенность в том, что продлит заморозку санкций в отношении Ирана. По мнению Трампа, СВПД не предотвратил возможность создания Ираном своего ядерного оружия, а лишь отстрочил на какое-то время этот процесс.

В ходе встречи Трамп обвинил Иран и Россию в создании проблем на Ближнем Востоке. «Куда бы вы ни пошли, особенно на Ближнем Востоке, Иран стоит за всеми проблемами. Йемен, Сирия, за этим стоит Иран. Сейчас, к сожалению, Россия тоже все больше и больше участвует в этом», — приводит Reuters слова американского президента.

СВПД было подписано Ираном и «Группой шести» (Германией и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН — Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией) в 2015 году. В соответствии с соглашением Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу и поставить ее под международный контроль в обмен на отмену санкций, введенных ранее Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом и нанесших серьезный ущерб экономике страны.

Две недели на поиски выхода

Макрон не смог убедить Трампа не отказываться от ядерной сделки, но стороны сошлись на компромиссном варианте — не отменяя старое соглашение, предложить новое, в котором были бы учтены сомнения Трампа, в первую очередь его обеспокоенность развитием иранской ракетной программы, объясняет ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Такой вариант позволил Макрону сохранить лицо, не отходя от ранее заявленных позиций, и не омрачить визит в Вашингтон, добавляет Федоров.

Ранее Макрон и лидеры Германии, Великобритании и Евросоюза выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном и предупреждали об опасных последствиях расторжения СВПД. Еще осенью 2017 года Макрон заверял президента Ирана Хасана Роухани, что Франция будет и далее придерживаться соглашения. В январе этого года Трамп дал своим европейским партнерам 120 дней на то, чтобы пересмотреть параметры соглашения, в противном случае Вашингтон из него выйдет.

«Макрону своими заявлениями, скорее всего, нужно было выиграть время, чтобы удержать США в рамках нынешнего соглашения, а затем уже начать искать другие варианты разрешения ситуации», — сказал РБК иранский политолог Хамидреза Азизи. Он отмечает, что для обсуждения и определения формата нового соглашения необходимо время, а это невозможно сделать до обозначенного Трампом крайнего срока. До принятия решения Вашингтоном по ядерной сделке осталось чуть больше двух недель — 12 мая Трамп должен в очередной раз подтвердить выполнение Ираном условий ядерного соглашения. Если это произойдет, заморозка американских санкций продолжится. Если нет, санкции будут возобновлены, что будет означать выход США из соглашения.

«Ящик Пандоры»

Пересмотр СВПД равносилен открытию ящика Пандоры, отреагировал на новости из Вашингтона министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф (его цитирует агентство Mehr). Ранее он уже обещал, что если США выйдут из СВПД и не продлят заморозку санкций, то Тегеран возобновит свою ядерную программу «с еще большей интенсивностью».

Джавад Зариф (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Солидарно с Ираном высказались в среду и Россия с Евросоюзом. «СВПД был продуктом филигранных и напряженных дипломатических усилий многих государств. Возможно ли в нынешней ситуации повторить такую работу — это вопрос», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пересмотр соглашения по ядерной программе не обсуждается, сказала представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини. Зариф объяснил, что сделка представляет цельный пакет договоренностей. ​«Если изначально было бы возможным улучшить соглашение, это было бы сделано», — отметил Зариф. Он также предостерег США от выхода из сделки, так как это повредит любым подобным договоренностям с другими странами. «Они не станут этого делать, потому что однажды Соединенные Штаты придут и скажут: «Все, что мы вам дали, мы хотим забрать», — пояснил иранский министр. Ранее российские дипломаты обращали внимание на то, что сложности вокруг иранского соглашения могут негативно повлиять на настрой руководителя КНДР Ким Чен Ына, который собирается провести переговоры по собственной ядерной программе с Трампом.

Если США все же откажутся продлевать заморозку антииранских санкций, Тегеран может обратиться с жалобой в совместную комиссию, созданную в соответствии с СВПД и призванную наблюдать за его выполнением. В этой комиссии Иран может поднять вопрос о несоблюдении кем-либо из членов «Группы шести» своих обязательств по заключенной сделке. Комиссия должна будет рассмотреть жалобу в течение 15 дней. Если в результате этого спор не будет разрешен, любой из участников сделки может запросить рассмотрение вопроса консультативной группой (также занимает 15 дней). Параллельно с работой консультативной комиссии любой участник может инициировать рассмотрение спора на министерском уровне.

Если на уровне консультативной комиссии спор разрешить не удастся, Иран вправе частично или полностью прекратить выполнение своих обязательств по СВПД, он также должен уведомить Совет Безопасности ООН о любом своем решении.​

После этого члены Совбеза ООН должны будут вынести на голосование резолюцию за продолжение режима отмены санкций в отношении Ирана. Однако, будучи постоянным членом Совбеза, США могут наложить вето на любую резолюцию, и если в течение 30 дней резолюция по продлению заморозки санкций не будет принята, положения прошлых резолюций СБ ООН будут восстановлены, а санкции возобновлены.

Плохие варианты для Ирана

Жалоба через совместную комиссию не самый лучший способ для Ирана защитить свои позиции, отмечают эксперты американского аналитического центра Stratfor, — на рассмотрение жалобы уйдет слишком много времени, а в итоге все сведется к Совету Безопасности ООН, где у США право вето.

У Ирана есть три варианта ответа, отмечают эксперты Stratfor. Так, Тегеран может выйти из ядерного соглашения и возобновить работу над своей ядерной программой или же усложнить доступ инспекторам Международного агентства по атомной энергии к своим ядерным объектам. Третий вариант — выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия, который позволит развивать ядерную программу без международного контроля, но наверняка повлечет международные санкции.

Однако, как отмечает центр, Иран вряд ли пойдет на столь радикальные меры, так как любое из перечисленных действий может нанести серьезный удар по его отношениям с ЕС, хотя именно Брюссель до последнего времени настаивал на необходимости сохранения СВПД. Ирану необходимо поддерживать отношения с ЕС, «так как эффективность односторонних санкций США резко уменьшилась без поддержки со стороны партнеров», отмечает Stratfor. Поэтому, вероятнее всего, Иран все же попытается урегулировать спор через совместную комиссию.

Иранская ядерная сделка не будет рассматриваться в отрыве от более широкого спектра вопросов, связанных со страной, уверен иранский эксперт Азизи. Учитывая это, Тегеран будет рассчитывать, что разногласия между западными державами, с одной стороны, и Россией с Китаем — с другой по отношению к внешней и внутренней политике Ирана затянут достижение любого нового соглашения и единый антииранский фронт не сформируется, предсказывает Азизи.