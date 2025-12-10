 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

AFP сообщило крушении в Судане военного грузового самолета Ил-76

AFP: при крушении военного грузового самолета Ил-76 в Судане погиб экипаж

Военно-транспортный самолет Судана потерпел крушение 9 декабря при попытке посадки, в результате чего погибли все члены его экипажа, сообщили AFP два военных источника.

По данным одного собеседника, самолет разбился при заходе на посадку на авиабазу «Осман Дигна» в портовом городе Порт-Судан на Красном море из-за «технического сбоя».

«Все члены экипажа воздушного судна погибли в катастрофе», — заявил другой военный источник.

Суданская армия не раскрыла, сколько человек находилось на борту, официальные данные о жертвах не публиковались, уточняет AFP.

Материал дополняется




