Лавров предупредил о «куче-мале» в случае срыва ядерной сделки с Ираном

Срыв Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке с Ираном, как и других международных договоренностей, приведет к хаосу в мировых делах. Такое мнение выразил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».
«Если разрушается ткань правовых договоренностей, согласованных между ведущими странами в том или ином конфликте, тогда будет куча-мала, каждый сам за себя. Это будет очень печально», — пояснил министр.
Лавров добавил, что возможный выход Вашингтона из ядерной сделки лишь спровоцирует дальнейшую конфронтацию.
Ранее министр сообщал, что без участия Соединенных Штатов выполнить ядерную сделку будет «невозможно». «Эту договоренность невозможно выполнять, если кто-то из участников самостоятельно из нее выйдет. Она развалится, договоренности не будет», — пояснял он.
В субботу, 13 января, Трамп заявил, что США на время откажутся применять санкции против Ирана, поскольку европейские страны согласились «исправить жуткие недостатки» ядерной сделки. Американский президент заявил, что дает Европе «последний шанс». В России расценили действия Вашингтона «негативно», назвав политику Белого дома «курсом на слом».