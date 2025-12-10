 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Кремль пригрозил Европе «серьезными последствия» в случае изъятия активов

Песков: Европа столкнется с «серьезными последствия» в случае изъятия активов
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине

Евросоюз столкнется с серьезными последствиями в случае конфискации замороженных российских активов, заявил «Известиям» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», — сказал он.

По словам Пескова, у Москвы есть понимание, как действовать в случае изъятия активов.

Times узнала, когда ЕС огласит решение по конфискации активов России
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Ранее Еврокомиссия одобрила два механизма финансирования Украины, один из которых включает «репарационный кредит» за счет активов России. Он подразумевает, что Киев может вернуть средства после возмещения от Москвы.

Страны ЕС должны обсудить план на саммите 18 декабря, решение может быть принято квалифицированным большинством.

Москва расценивает любые действия с ее активами как воровство и предупреждает о возможных ответных мерах. В Кремле подчеркнули, что ответственность за конфискацию зарубежных активов России будут нести как страны, так и конкретные лица.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дмитрий Песков активы зарубежные активы российские активы репарационный кредит
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Times узнала, когда ЕС огласит решение по конфискации активов России
Политика
Фон дер Ляйен призвала ускорить конфискацию российских активов
Политика
Минфин Японии опроверг отказ конфисковать активы России по плану ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 02:27 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 02:27
AFP сообщило крушении в Судане военного грузового самолета Ил-76 Общество, 02:30
Кремль пригрозил Европе «серьезными последствия» в случае изъятия активов Политика, 02:04
Экс-советник Джонсона призвал к систематическому давлению на Калининград Политика, 02:01
На северо-западе Москвы загорелась крыша жилого дома Общество, 01:38
В Норвегии заявили об угрозе для всей Европы из-за «дешевого перемирия» Политика, 01:35
Илон Маск призвал распустить Еврокомиссию из-за «бюрократии» Политика, 01:26
Стали известны 20 участников плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:20
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Количество крупных выплат по ОСАГО выросло на 37% за год Финансы, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
WSJ узнало об опасениях еврочиновников по поводу затягивания переговоров Политика, 00:25
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Москалькова заявила о системных проблемах с льготными лекарствами Общество, 00:05
Bloomberg узнал о планах SpaceX провести крупнейшее IPO в истории Бизнес, 00:03
Задорнов предупредил о сценарии «чеховского ружья» для экономики России Финансы, 00:00