Кремль пригрозил Европе «серьезными последствия» в случае изъятия активов

Евросоюз столкнется с серьезными последствиями в случае конфискации замороженных российских активов, заявил «Известиям» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», — сказал он.

По словам Пескова, у Москвы есть понимание, как действовать в случае изъятия активов.

Ранее Еврокомиссия одобрила два механизма финансирования Украины, один из которых включает «репарационный кредит» за счет активов России. Он подразумевает, что Киев может вернуть средства после возмещения от Москвы.

Страны ЕС должны обсудить план на саммите 18 декабря, решение может быть принято квалифицированным большинством.

Москва расценивает любые действия с ее активами как воровство и предупреждает о возможных ответных мерах. В Кремле подчеркнули, что ответственность за конфискацию зарубежных активов России будут нести как страны, так и конкретные лица.