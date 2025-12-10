 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Трамп заявил об угрозе уничтожения Европы из-за ее миграционной политики

По его словам, у Европы «очень плохая миграционная политика», которая ее разрушает. Трамп посоветовал Европе «быть осторожнее»
Фото: Дональд Трамп (Chip Somodevilla / Getty Images)
Фото: Дональд Трамп (Chip Somodevilla / Getty Images)

Европе грозит уничтожение из-за миграционной и энергетической политики европейских стран, заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания).

«С Европой происходит много плохого. У них очень плохая иммиграционная политика, она разрушает нашу прекрасную Европу. <...> Я даю им бесплатный совет: надо быть осторожнее, поскольку иммиграция и энергетика уничтожат Европу», — сказал он.

Кремль пригрозил Европе «серьезными последствия» в случае изъятия активов
Политика

Трамп не в первый раз критикует Европу из-за ее миграционной политики. В середине ноября он сказал, что континент захлестнула волна миграции, поэтому она «уже не та». В июле, во время визита в Шотландию, Трамп заявил, что иммиграция «убивает» Европу, назвав миграционные процессы на континенте «страшным вторжением».

В США Трамп придерживается жесткой миграционной политики. В конце октября он подписал указ о сокращении квоты на прием беженцев с 125 тысяч до 7,5 тысяч человек на следующий финансовый год, который начинается 1 октября.

Одной из ключевых мер его миграционной политики является депортация мигрантов. Также Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран, а для еще семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен, ввел ограничения.

Жители США протестовали против иммиграционных рейдов. В июне иммиграционная полиция провела рейды в Лос-Анджелесе, задержав десятки людей. Вечером 7 июня Трамп распорядился, чтобы Пентагон направил в Лос-Анджелес подразделения Нацгвардии.

