Общество⁠,
0

AFP узнало, что при крушении самолета в Судане погибли все члены экипажа

При крушении военно-транспортного воздушного судна в Судане погибли все члены экипажа, сообщили AFP два военных источника.

Агентство отметило, что суданская армия и правительство не уточнили количество находившихся на борту военных.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 9 декабря при попытке совершить посадку на авиабазе Осман Дигна в городе Порт-Судан. Причиной происшествия один из источников назвал «техническую неисправность».

AFP сообщило крушении в Судане военного грузового самолета Ил-76
Общество

Крушение произошло на фоне многолетних боевых действий между суданской армией и силами быстрого реагирования (СБР), организованных на базе ополченцев «Джанджавид».

Еще одно крушение Ил-76 произошло в ноябре у города Бабануса в штате Западный Кордофан. Тогда СБР заявили, что сбили самолет. Однако, по сообщению армии, после выполнения задачи по доставке грузов у самолета произошла «внезапная неисправность правого крыла». Весь экипаж также погиб.

