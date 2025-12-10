Исследование: количество крупных выплат по ОСАГО выросло на 37% за год

Количество крупных выплат по ОСАГО выросло на 37% за год

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Количество выплат по ОСАГО на сумму от 350 тыс. до 400 тыс. руб. за девять месяцев 2025 года выросло на 37% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Такие результаты показало исследование страховой компании «Согласие» и «Авито Авто», с которым ознакомился РБК.

Увеличилось и количество более скромных выплат. Так, число страховых выплат в размере 250–300 тыс. руб. выросло на 27%, 150–200 тыс. руб. — на 24%, 200–250 тыс. руб. — на 18%, 300–350 тыс. руб. — на 14%.

Средняя выплата по ОСАГО с начала 2025 года составила 108 тыс. руб.

В страховой компании отметили, что у незастрахованного виновника ДТП возрастают риски столкнуться с высоким счетом за ремонт чужой машины. По данным экспертов, замена запчастей для водителя без полиса обойдется дороже в десятки тысяч рублей, например, при наличии страховке на замене бампера автомобиля Haval F7 можно сэкономить более 70 тыс. руб.

ОСАГО — обязательный вид страхования для всех владельцев автомобилей в России. При возникновении аварийной ситуации расходы на возмещение ущерба берет на себя страховая компания.

С 9 декабря тарифный коридор по ОСАГО расширили на 15% в обе стороны почти для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%. Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей, уточнили в Центральном Банке.