 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

В Норвегии заявили об угрозе для всей Европы из-за «дешевого перемирия»

Глава МИД Норвегии: «дешевое перемирие» по Украине грозит Европе «дорогим миром»
Сюжет
Мирный план по Украине
Эйде предупредил, что небрежно заключенное перемирие с уступкой украинских территорий может создать угрозу безопасности для всей Европы на десятилетия вперед, превратив «дешевое перемирие» в «очень дорогой мир»
Фото: Эспен Барт Эйде (Omar Havana / Getty Images)
Фото: Эспен Барт Эйде (Omar Havana / Getty Images)

«Дешевое перемирие» между Украиной и Россией, при котором Киев будет вынужден уступить часть территории, приведет к «дорогому миру» для всей Европы, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью Sky News.

По его словам, это может привести к проблемам с безопасностью на несколько поколений вперед, а будущее Европы окажется «под угрозой». Поэтому, как считает Эйде, Украина, ее европейские союзники и США должны стремиться выработать общую позицию.

«Но я беспокоюсь, что мы можем прийти к тому, что я называю «дешевым перемирием», которое приведет к очень дорогому миру», — обеспокоен министр.

Как объяснил Эйде, за каждым конфликтом следует «послевоенная эпоха». Ее течение зависит от условий, при которых прекратились боевые действия. В случае неосторожных действий, можно «застрять на определенных этапах, которые будет трудно преодолеть», считает министр.

«Так что, если мы уйдем с чувством глубокой неопределенности, <...> когда мы достигнем мира в Украине, это станет проблемой для всей Европы. Так что наше будущее здесь под большим вопросом», — сказал Эйде.

Отвечая на вопрос о том, что он имел в виду под «дешевым перемирием», министр ответил: «Если Украина будет вынуждена отказаться от территорий, которые она в настоящее время удерживает военным путем, я думаю, это будет очень проблематично».

Стубб заявил о скором заключении мирного соглашения по Украине
Политика

Накануне Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщил, что США настаивают на том, что Украина должна покинуть Донбасс «так или иначе» для заключения мирного соглашения. По словам собеседника, переговоры по вопросу территорий зашли в тупик.

Первоначальный американский мирный план предусматривал передачу всего Донбасса под контроль России, вывод украинских войск с занятых ими территорий и заморозку конфликта в Херсонской и Запорожской областях. После переговоров между США и Украиной документ был пересмотрен.

2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер обсудили новую версию плана с российской стороной. В Кремле по итогам встречи сообщили, что на переговорах затрагивались территориальные вопросы, но стороны не достигли компромисса.

Президент России Владимир Путин в конце ноября заявил, что бои на Украине прекратятся, когда Киев выведет войска с занимаемых им территорий. 4 декабря он сказал, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Норвегия МИД Европа Украина перемирие
Материалы по теме
WSJ узнало об опасениях еврочиновников по поводу затягивания переговоров
Политика
Стубб заявил о скором заключении мирного соглашения по Украине
Политика
Зеленский сообщил о готовности Украины к «энергетическому перемирию»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 02:27 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 02:27
AFP сообщило крушении в Судане военного грузового самолета Ил-76 Общество, 02:30
Кремль пригрозил Европе «серьезными последствия» в случае изъятия активов Политика, 02:04
Экс-советник Джонсона призвал к систематическому давлению на Калининград Политика, 02:01
На северо-западе Москвы загорелась крыша жилого дома Общество, 01:38
В Норвегии заявили об угрозе для всей Европы из-за «дешевого перемирия» Политика, 01:35
Илон Маск призвал распустить Еврокомиссию из-за «бюрократии» Политика, 01:26
Стали известны 20 участников плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:20
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Количество крупных выплат по ОСАГО выросло на 37% за год Финансы, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
WSJ узнало об опасениях еврочиновников по поводу затягивания переговоров Политика, 00:25
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Москалькова заявила о системных проблемах с льготными лекарствами Общество, 00:05
Bloomberg узнал о планах SpaceX провести крупнейшее IPO в истории Бизнес, 00:03
Задорнов предупредил о сценарии «чеховского ружья» для экономики России Финансы, 00:00