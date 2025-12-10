В Норвегии заявили об угрозе для всей Европы из-за «дешевого перемирия»

Эйде предупредил, что небрежно заключенное перемирие с уступкой украинских территорий может создать угрозу безопасности для всей Европы на десятилетия вперед, превратив «дешевое перемирие» в «очень дорогой мир»

Фото: Эспен Барт Эйде (Omar Havana / Getty Images)

«Дешевое перемирие» между Украиной и Россией, при котором Киев будет вынужден уступить часть территории, приведет к «дорогому миру» для всей Европы, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью Sky News.

По его словам, это может привести к проблемам с безопасностью на несколько поколений вперед, а будущее Европы окажется «под угрозой». Поэтому, как считает Эйде, Украина, ее европейские союзники и США должны стремиться выработать общую позицию.

«Но я беспокоюсь, что мы можем прийти к тому, что я называю «дешевым перемирием», которое приведет к очень дорогому миру», — обеспокоен министр.

Как объяснил Эйде, за каждым конфликтом следует «послевоенная эпоха». Ее течение зависит от условий, при которых прекратились боевые действия. В случае неосторожных действий, можно «застрять на определенных этапах, которые будет трудно преодолеть», считает министр.

«Так что, если мы уйдем с чувством глубокой неопределенности, <...> когда мы достигнем мира в Украине, это станет проблемой для всей Европы. Так что наше будущее здесь под большим вопросом», — сказал Эйде.

Отвечая на вопрос о том, что он имел в виду под «дешевым перемирием», министр ответил: «Если Украина будет вынуждена отказаться от территорий, которые она в настоящее время удерживает военным путем, я думаю, это будет очень проблематично».

Накануне Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщил, что США настаивают на том, что Украина должна покинуть Донбасс «так или иначе» для заключения мирного соглашения. По словам собеседника, переговоры по вопросу территорий зашли в тупик.

Первоначальный американский мирный план предусматривал передачу всего Донбасса под контроль России, вывод украинских войск с занятых ими территорий и заморозку конфликта в Херсонской и Запорожской областях. После переговоров между США и Украиной документ был пересмотрен.

2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер обсудили новую версию плана с российской стороной. В Кремле по итогам встречи сообщили, что на переговорах затрагивались территориальные вопросы, но стороны не достигли компромисса.

Президент России Владимир Путин в конце ноября заявил, что бои на Украине прекратятся, когда Киев выведет войска с занимаемых им территорий. 4 декабря он сказал, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем.