Иран пригрозил возобновить ядерную программу после выхода США из сделки

Иран уже разработал варианты действий на случай выхода США из ядерной сделки и возобновления санкций, заявил глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф. Тегеран готов возобновить в этом случае ядерную программу в ускоренном темпе

Мохаммад Джавад Зариф (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Если президент США Дональд Трамп решит выйти из ядерной сделки с Ираном и не продлит заморозку санкций, то Тегеран возобновит свою ядерную программу «с еще большей интенсивностью». Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Нам приходится иметь ряд вариантов действий, эти варианты готовы, в том числе те, что включают в себя возобновление нашей активности в ядерной сфере с еще большей интенсивностью», — сказал он. Зариф также добавил, что мировое сообщество не может призывать в одностороннем порядке Иран придерживаться сделки, если из нее выйдут США.

Ранее Зариф пообещал, что в случае разрыва сделки Иран примет меры, которые «будут очень неприятными для американцев».

Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании критиковал ядерную сделку, заключенную с Ираном в 2015 года в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Это соглашение призвано гарантировать мирный характер ядерной программы Ирана.

Однако в Вашингтоне считают, что предыдущая администрация Барака Обамы пошла на значительные и неоправданные уступки Тегерану. Соглашение, считают противники сделки, не гарантирует отсутствие ядерного оружия у Ирана в ближайшие 15 лет, оно не ограничивает его в создании баллистических ракет. Кроме того, США обвиняют иранские власти в поддержке терроризма.

​В январе 2016 года Вашингтон снял с Ирана санкции, связанные с ядерной программой, однако оставил в силе санкции, связанные с созданием баллистического ракетного оружия.

12 январе 2018 года Трамп заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами. Однако европейские партнеры неоднократно заявляли, что удовлетворены сделкой и констатировали, что Иран выполняет все ее условия.

Белый дом должен 12 мая в очередной раз либо продлить заморозку санкций против Ирана, либо объявить соглашение недействительным и возобновить санкции.