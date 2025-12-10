 Перейти к основному контенту
0

Трамп назвал «пошлины» своим любимым словом

Трамп: мое любимое слово — «пошлины»
Торговая война США

Американский президент Дональд Трамп назвал «пошлины» своим любимым словом. Об этом глава государства рассказал на выступлении в Пенсильвании.

«Я бы сказал, что мое любимое слово — «пошлины». Я люблю его больше, чем любое другое слово», — передает его слова New York Post.

Дональд Трамп

С апреля 2025 года администрация Трампа последовательно увеличивала торговые пошлины для зарубежных партнеров. Тогда были повышены тарифы на импорт из 211 стран и территорий: для 86 из них ставки выросли до 11–50%, для остальных была установлена базовая пошлина в размере 10%.

При этом, для многих государств были введены более высокие торговые пошлины. Например, пошлины США для Китая тогда составляли 145%. После торгового соглашения Трамп снизил пошлину до 47%.

По его словам, такие меры были необходимы, поскольку США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».

Как в октябре заявил президент, доходы от новых торговых пошлин могут достичь $1 трлн в год. С октября также вступили в силу высокие пошлины до 100% на импортные лекарства, мебель и грузовики. Меры приняли ради защиты внутренних производителей, заявил Трамп.

