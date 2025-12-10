 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Илон Маск призвал распустить Еврокомиссию из-за «бюрократии»

Еврокомиссия должна быть распущена, поскольку основана на бюрократии, а не на ценностях демократии, заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

«Еврокомиссию следует распустить, заменив ее выборным органом, а председателя ЕС следует избирать на прямых выборах. Нынешняя система — это власть бюрократии, а не демократии», — написал он.

Так Маск ответил на запись, в которой пользователь выразил аналогичное мнение и указал на слишком большое количество чиновников, работающих на аппарат. Предприниматель закрепил свою публикацию.

Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
Общество
Илон Маск

На текущий момент кандидатуру на должность главы Еврокомиссии предлагает Евросовет, а Европарламент голосует за его утверждение. Одобрить кандидатуру необходимо абсолютным большинством голосов.

Маск неоднократно выступал с критикой деятельности Евросоюза и обращался к европейским странам с предложением покинуть его. Несколькими днями ранее он назвал Европу «Четвертым рейхом».

Ранее ЕК решила оштрафовать X на €120 млн за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов в рамках закона о цифровых услугах, а 9 декабря ЕК начала антимонопольное расследование в отношении Google из-за подозрений в нарушении правил конкуренции при использовании стороннего контента в обзорах и сводках собственной модели искусственного интеллекта, применяемого в поиске.

