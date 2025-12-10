Илон Маск призвал распустить Еврокомиссию из-за «бюрократии»

Еврокомиссия должна быть распущена, поскольку основана на бюрократии, а не на ценностях демократии, заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

«Еврокомиссию следует распустить, заменив ее выборным органом, а председателя ЕС следует избирать на прямых выборах. Нынешняя система — это власть бюрократии, а не демократии», — написал он.

Так Маск ответил на запись, в которой пользователь выразил аналогичное мнение и указал на слишком большое количество чиновников, работающих на аппарат. Предприниматель закрепил свою публикацию.

На текущий момент кандидатуру на должность главы Еврокомиссии предлагает Евросовет, а Европарламент голосует за его утверждение. Одобрить кандидатуру необходимо абсолютным большинством голосов.

Маск неоднократно выступал с критикой деятельности Евросоюза и обращался к европейским странам с предложением покинуть его. Несколькими днями ранее он назвал Европу «Четвертым рейхом».

Ранее ЕК решила оштрафовать X на €120 млн за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов в рамках закона о цифровых услугах, а 9 декабря ЕК начала антимонопольное расследование в отношении Google из-за подозрений в нарушении правил конкуренции при использовании стороннего контента в обзорах и сводках собственной модели искусственного интеллекта, применяемого в поиске.