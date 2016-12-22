Макрон заявил об отсутствии плана Б по иранской ядерной сделке

У Франции нет плана Б по ядерной сделке с Ираном. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News.

Он отметил, что договор с Ираном по сдерживанию ядерной программы «не идеален» для того, чтобы выстраивать с этой страной политические отношения. «Но для ядерной программы? Что у вас есть? Лучший вариант? Я его не вижу. Какой сценарий на случай, если что-то произойдет? Или какой у вас план Б. У меня нет плана Б против Ирана и его ядерной программы», — сказал Макрон. Он добавил, что обсудит это с американским президентом Дональдом Трампом.

Макрон отметил, что договор с Ираном — это лучше, чем если бы в регионе была «похожая ситуация, как с Южной Кореей». «Я не очень удовлетворен ситуацией с Ираном, я хочу бороться против баллистических ракет, и я хочу сдержать их распространение в регионе. Вот мое мнение, не выходите сейчас из ядерной сделки, пока у вас нет лучшего предложения по иранской ядерной программе, и добавим в него пункты по баллистическим ракетам и сдерживанию влияния в регионе», — сказал французский президент.

США неоднократно заявляли, что хотят выйти из сделки с Ираном по ядерной программе. Так, в марте вице-президент США Майкл Пенн сообщил, что Вашингтон выйдет из соглашения, если его условия не будут пересмотрены в течение ближайших месяцев. Он отметил, что Тегеран продолжает заниматься разработкой баллистических ракет, а также поддерживает терроризм.



В свою очередь, в Иране заявляют, что американские власти и европейские страны нарушают договор по ядерной программе. В Тегеране утверждают, что это происходит из-за политики, которую ведет Вашингтон, а именно: что он подталкивает страны ЕС к тому, чтобы они давили на Иран.

В воскресенье, 22 апреля, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если Трамп выйдет из ядерной сделки и продолжит вводить санкции, то Тегеран снова начнет реализовывать свою ядерную программу «с еще большей интенсивностью». Он отметил, что если Вашингтон выйдет из соглашения, то мировое сообщество не сможет выступать в одностороннем порядке с призывами к Ирану придерживаться договоренности.

В пятницу, 20 апреля, Зариф также заявлял, что США в случае отказа от сделки ждут «неприятные» ответные меры. «Разумеется, меры, которые Исламская Республика примет, и реакция международного сообщества, которую оно покажет, будут очень неприятными для американцев», — заявлял министр иностранных дел Ирана.