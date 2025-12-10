 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На северо-западе Москвы загорелась крыша жилого дома

В доме, находящемся в проезде Досфлота на северо-западе Москвы, загорелась крыша, сообщила столичная МЧС.

«В проезде Досфлота произошло загорание кровли трехэтажного блочного жилого дома», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Из-за пожара из соседних помещений эвакуировали 7 человек. Сотрудники экстренных служб тушат возгорание.

Площадь пожара составляет 100 кв. м., пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В Москве спасли из пожара 16 человек
Общество
Фото:Наиль Фаттахов / ТАСС

30 ноября пожар случился в Москве на Пролетарском проспекте на шестом этаже жилого дома. Пожарные спасли из дома 16 человек, чтобы снять людей с верхних этажей сотрудники МЧС использовали спецтехнику. В результате пострадали два человека.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
МЧС Москва пожар
Материалы по теме
Более 650 человек эвакуировали из колледжа в Новосибирске при пожаре
Общество
Не менее 23 человек погибли при пожаре в ночном клубе на курорте в Индии
Политика
Пассажиров самолета эвакуировали из-за пожара в Бразилии. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 02:17 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 02:17
AFP сообщило крушении в Судане военного грузового самолета Ил-76 Общество, 02:30
Кремль пригрозил Европе «серьезными последствия» в случае изъятия активов Политика, 02:04
Экс-советник Джонсона призвал к систематическому давлению на Калининград Политика, 02:01
На северо-западе Москвы загорелась крыша жилого дома Общество, 01:38
В Норвегии заявили об угрозе для всей Европы из-за «дешевого перемирия» Политика, 01:35
Илон Маск призвал распустить Еврокомиссию из-за «бюрократии» Политика, 01:26
Стали известны 20 участников плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:20
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Количество крупных выплат по ОСАГО выросло на 37% за год Финансы, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
WSJ узнало об опасениях еврочиновников по поводу затягивания переговоров Политика, 00:25
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Москалькова заявила о системных проблемах с льготными лекарствами Общество, 00:05
Bloomberg узнал о планах SpaceX провести крупнейшее IPO в истории Бизнес, 00:03
Задорнов предупредил о сценарии «чеховского ружья» для экономики России Финансы, 00:00