На северо-западе Москвы загорелась крыша жилого дома

В доме, находящемся в проезде Досфлота на северо-западе Москвы, загорелась крыша, сообщила столичная МЧС.

«В проезде Досфлота произошло загорание кровли трехэтажного блочного жилого дома», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Из-за пожара из соседних помещений эвакуировали 7 человек. Сотрудники экстренных служб тушат возгорание.

Площадь пожара составляет 100 кв. м., пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

30 ноября пожар случился в Москве на Пролетарском проспекте на шестом этаже жилого дома. Пожарные спасли из дома 16 человек, чтобы снять людей с верхних этажей сотрудники МЧС использовали спецтехнику. В результате пострадали два человека.