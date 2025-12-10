 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Мельник фразой о «дырке от бублика» оценил территориальные уступки

Постпред Украины в ООН: Россия получит «дырку от бублика», а не Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник ответил фразой из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» на возможные территориальные уступки. Трансляция опубликована на YouTube-канале организации.

«Наши территории и наш суверенитет не продаются. <...> Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой — дырку от бублика получите вы, а не Украину», — сказал он после выступления постоянного представителя России в ООН Василия Небензи. Последнюю фразу Мельник произнес на русском языке.

Назвавший Шольца «ливерной колбасой» дипломат Украины раскритиковал Мерца
Политика
Андрей Мельник

Эта фраза принадлежит персонажу Жеглову из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979). В оригинале она звучит как «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!».

Мельник был украинским послом в Германии с 2014 по 2022 год, после чего стал главой дипмиссии в Бразилии. В конце прошлого года занял должность постоянного представителя страны в ООН.

Ранее Axious со ссылкой на источники сообщил, что последнее предложение США Киеву включает более жесткие условия по территориальным уступкам, чем в предыдущих версиях мирного плана. 

4 декабря Владимир Путин заявил, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным путем или другим способом.

Александра Озерова
