Постпред Украины в ООН: Россия получит «дырку от бублика», а не Украину

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник ответил фразой из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» на возможные территориальные уступки. Трансляция опубликована на YouTube-канале организации.

«Наши территории и наш суверенитет не продаются. <...> Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой — дырку от бублика получите вы, а не Украину», — сказал он после выступления постоянного представителя России в ООН Василия Небензи. Последнюю фразу Мельник произнес на русском языке.

Эта фраза принадлежит персонажу Жеглову из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979). В оригинале она звучит как «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!».

Мельник был украинским послом в Германии с 2014 по 2022 год, после чего стал главой дипмиссии в Бразилии. В конце прошлого года занял должность постоянного представителя страны в ООН.

Ранее Axious со ссылкой на источники сообщил, что последнее предложение США Киеву включает более жесткие условия по территориальным уступкам, чем в предыдущих версиях мирного плана.

4 декабря Владимир Путин заявил, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным путем или другим способом.