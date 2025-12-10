 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

WSJ узнало об опасениях еврочиновников по поводу затягивания переговоров

WSJ: еврочиновники считают, что для обсуждения мирных условий потребуются месяцы
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

России, США и Украине может потребоваться много времени, чтобы разрешить противоречия по поводу ключевых пунктов мирного плана, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на многих европейских чиновников.

Собеседники отметили, что страны могут обсуждать ключевые вопросы «недели или месяцы», если на поле боя не произойдет серьезных изменений.

«Мы знаем, что американцы хотят быстрых результатов. С другой стороны, трудно представить, как, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, мы можем добиться быстрых результатов», — передает газета слова источника.

Зеленский пообещал завтра передать США украинский вариант мирного плана
Политика
Владимир Зеленский

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет готов передать США обновленный украинский план по урегулированию конфликта 10 декабря.

Ранее Axios сообщил, что администрация американского лидера Дональда Трампа оказывает давление на Зеленского, чтобы тот согласился на условия американского мирного плана. Газета The Financial Times также писала, что Трамп ожидает от Зеленского подписания мирного соглашения к 25 декабря.

Трамп и до этого ставил Украине дедлайн по поводу мирного соглашения. Так, в прошлом месяце 27 ноября был крайним днем, к которому Киев должен был согласиться с предыдущим мирным планом США из 28 пунктов. К этому времени Украина не приняла условия соглашения, а сам план был переработан.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Переговоры Евросоюз мирный план Россия Украина США
Материалы по теме
Зеленский пообещал завтра передать США украинский вариант мирного плана
Политика
FT узнала, что Трамп поставил Украине дедлайн по принятию мирного плана
Политика
Как Зеленский после заявлений Трампа согласился провести выборы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 00:17 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 00:17
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
WSJ узнало об опасениях еврочиновников по поводу затягивания переговоров Политика, 00:25
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Москалькова заявила о системных проблемах с льготными лекарствами Общество, 00:05
Bloomberg узнал о планах SpaceX провести крупнейшее IPO в истории Бизнес, 00:03
Задорнов предупредил о сценарии «чеховского ружья» для экономики России Финансы, 00:00
Война, мир и «чеховское ружье». Три сценария для экономики РоссииПодписка на РБК, 00:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Как кабинет экс-министра обороны Франции добился первой бюджетной победы Политика, 09 дек, 23:55
24 рейса ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Шереметьево Политика, 09 дек, 23:47
Стубб заявил о скором заключении мирного соглашения по Украине Политика, 09 дек, 23:32
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 09 дек, 23:30
Военного, сбившего дрон над Чечней, наградили миллионом рублей Политика, 09 дек, 23:29
Зеленский сообщил о готовности Украины к «энергетическому перемирию» Политика, 09 дек, 23:21
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 09 дек, 23:00