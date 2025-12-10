WSJ узнало об опасениях еврочиновников по поводу затягивания переговоров

России, США и Украине может потребоваться много времени, чтобы разрешить противоречия по поводу ключевых пунктов мирного плана, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на многих европейских чиновников.

Собеседники отметили, что страны могут обсуждать ключевые вопросы «недели или месяцы», если на поле боя не произойдет серьезных изменений.

«Мы знаем, что американцы хотят быстрых результатов. С другой стороны, трудно представить, как, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, мы можем добиться быстрых результатов», — передает газета слова источника.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет готов передать США обновленный украинский план по урегулированию конфликта 10 декабря.

Ранее Axios сообщил, что администрация американского лидера Дональда Трампа оказывает давление на Зеленского, чтобы тот согласился на условия американского мирного плана. Газета The Financial Times также писала, что Трамп ожидает от Зеленского подписания мирного соглашения к 25 декабря.

Трамп и до этого ставил Украине дедлайн по поводу мирного соглашения. Так, в прошлом месяце 27 ноября был крайним днем, к которому Киев должен был согласиться с предыдущим мирным планом США из 28 пунктов. К этому времени Украина не приняла условия соглашения, а сам план был переработан.