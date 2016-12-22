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Иран пообещал «неприятную» для США реакцию на выход из ядерной сделки
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Иран пообещал «неприятную» для США реакцию на выход из ядерной сделки
Политика, 07:39
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Иран пообещал «неприятную» для США реакцию на выход из ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если США выйдут из ядерной сделки, которая была заключена в 2015 году, и откажутся от Совместного всеобъемлющего плана действий, то Вашингтону будет «неприятно». Об этом глава иранского МИДа заявил в Нью-Йорке, куда он приехал, чтобы принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, передает IRNA.

«Разумеется, меры, которые Исламская Республика примет, и реакция международного сообщество, которую оно покажет, будет очень неприятными для американцев», — сказал Зариф. По его словам, Вашингтон ведет неправильную политику. Глава иранского МИД добавил, что она может подвести Ближний Восток к опасной черте, особенно в Сирии.

В начале марта вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон может выйти из иранской ядерной сделки, если ее условия не будут пересмотрены в ближайшие месяцы. По его словам, Тегеран продолжает разрабатывать баллистические ракеты и поддерживает терроризм.

Тегеран обвинил США и Европу в нарушении условий ядерной сделки
Политика

В свою очередь, Иран обвиняет США и европейские страны в нарушении договора по ядерной программе. По мнению Тегерана, виной этому — американская политика, потому что Вашингтон подталкивает европейцев, чтобы они оказывали давление на иранские власти. Американский президент Дональд Трамп 12 марта продлил на год санкции против Ирана, которые были введены из-за разработки, как полагают в США, баллистических ракет и за поддержку терроризма, а также нарушение прав человека.

В марте портал Axios со ссылкой на двух высокопоставленных израильских чиновников сообщал, что европейские страны, в лице Великобритании, Германии и Франции, которые заключили с США Россией, Китаем и Ираном ядерную сделку, призвали Вашингтон внести в документ «косметические изменения». Какие именно поправки предлагалось внести, издание не уточняло.

Теги: Иран , ядерная сделка , Мохаммад Джавад Зариф
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