Политика⁠,
0

Экс-советник Джонсона призвал к систематическому давлению на Калининград

Бывший советник премьер-министра Бориса Джонсона по национальной безопасности и экс-секретарь британского правительства Марк Седвилл в статье для британского издания The Independent призвал оказывать систематическое давление на Калининград.

Он привел слова древнекитайского стратега Сунь-цзы: «Высшее искусство войны — сломить волю врага, не вступая в сражение. Нападай там, где он не готов; появляйся там, где тебя не ждут». По словам Седвилла, НАТО следует действовать так же.

По его мнению, Европе нужно «воздействовать на уязвимые места России, включая устаревшую инфраструктуру, зависимость от западных систем, изолированный анклав Калининград», а также на объекты военно-промышленного комплекса.

«Мы должны оказывать систематическое давление на их анклав в Калининграде, который зависит от сухопутного и морского доступа через территорию НАТО», — считает экс-секретарь британского кабмина.

Материал дополняется

Авторы
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
