В Гонконге идентифицировали 140 из 160 жертв пожара

Власти установили личности 120 жертв пожара в Гонконге в ноябре, всего число погибших увеличилось до 160 человек, сообщил комиссар полиции Джо Чоу Ят-мин, передает South China Morning Post.

О новой жертве пожара стало известно после проведения анализа теста ДНК. Тогда было установлено, что обнаруженные останки принадлежат пожилому жителю и домработнице.

Личности остальных 40 человек ожидают подтверждения по тесту ДНК. Сотрудник правоохранительных органов предупредил, что число погибших может измениться.

«По мере проверки других останков, будь то человеческие или животные, мы определим, нужно ли корректировать число погибших», — сказал он.

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 146
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Пожар начался 26 ноября в одном из высотных зданий комплекса, в котором проживали около 4,8 тыс. человек. Вскоре огонь охватил семь из восьми башен, полностью потушить его удалось только 28 ноября.

На месте пожара обнаружили некачественные защитные сетки с дефектными огнезащитными свойствами. По заявлению властей, семь из 20 взятых образцов защитных сеток не соответствовали стандартам огнестойкости.

Полиция арестовала 12 мужчин и женщину по подозрению в непредумышленном убийстве, среди которых были генеральный подрядчик, инженер-консультант и субподрядчик компании, устанавливавшей строительные леса.

