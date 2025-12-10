 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В США сообщили, что надеются на отказ Турции от российских ПВО ради F-35

Вашингтон надеется, что Анкара откажется от российских систем ПВО С-400 в обмен на закупку американских истребителей F-35, заявил посол США в Турции Том Баррак.

Он сообщил, что стороны уже ведут переговоры на тему возвращения Анкары в программу поставок F-35 и назвал их «самыми плодотворными» за последнее десятилетие. Посол также напомнил, что для участия в программе Турции придется отказаться от закупленных в 2017 году российских ЗРК С-400.

«Мы надеемся, что в ближайшие месяцы эти переговоры приведут к прорыву, который будет отвечать требованиям безопасности как Соединенных Штатов, так и Турции», — написал он в соцсети X.

Посол США в Анкаре заявил о планах Турции отказаться от С-400 ради F-35
Политика
Фото:Amr Alfiky / Reuters

С-400 «Триумф» — российский ЗРК большой и средней дальности. Предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения и способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км. Может сбивать объекты на дальности до 60 км и баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 на $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35.

В 2024 году газета Cumhuriyet написала, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35.

В начале ноября 2025 года Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Турция дала понять США, что готова пойти на компромисс по поводу российских ЗРК С-400, но не намерена полностью отказаться от них. В декабре Баррак заявил, что Анкара приближается к тому, чтобы отказаться от С-400.

Авторы

Александра Озерова

Александра Озерова
