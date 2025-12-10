Водитель попал под статью из-за пьяной езды на мотоблоке

Водителя привлекли к ответственности за езду на самодельном мотоблоке в состоянии опьянения, сообщила РАПСИ пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Гражданин управлял самодельным устройством, состоящим из мотоблока с местом для водителя, колесами и двигателем мощностью 6,75 кВт (9 лошадиных сил). Езду он осуществлял по дороге общего пользования.

Мировой судья признал водителя виновным в нарушении управления транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП) и назначил штраф в размере 30 тыс. руб. и лишил его водительских прав на полтора года. Городской суд отменил постановление, сославшись на то, что мотоблок не является транспортным средством и не требует специального права на управление.

Однако это решение отменили и дело направили на новое рассмотрение. Первый кассационный суд общей юрисдикции указал на то, что наличие такого права не является обязательным элементом состава правонарушения.

В суде отметили, что транспортным средством также являются механизмы с двигателем внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигателем максимальной мощностью более 4 кВт.

В сентябре Верховный суд поддержал решение о лишении прав на полтора года и штрафе в размере 30 тыс. руб. для жителя Калининграда за езду на электросамокате в состоянии опьянения. Суд постановил, что отказ от медосвидетельствования грозит административным наказанием, а на управление электросамокатом мощностью 600 Вт, на котором передвигался водитель, предоставляется специальное право.