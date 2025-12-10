 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Водитель попал под статью из-за пьяной езды на мотоблоке

Водителя привлекли к ответственности за езду на самодельном мотоблоке в состоянии опьянения, сообщила РАПСИ пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Гражданин управлял самодельным устройством, состоящим из мотоблока с местом для водителя, колесами и двигателем мощностью 6,75 кВт (9 лошадиных сил). Езду он осуществлял по дороге общего пользования.

Мировой судья признал водителя виновным в нарушении управления транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП) и назначил штраф в размере 30 тыс. руб. и лишил его водительских прав на полтора года. Городской суд отменил постановление, сославшись на то, что мотоблок не является транспортным средством и не требует специального права на управление.

Однако это решение отменили и дело направили на новое рассмотрение. Первый кассационный суд общей юрисдикции указал на то, что наличие такого права не является обязательным элементом состава правонарушения.

ВС повторно поддержал лишение прав за пьяную езду на электросамокате
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В суде отметили, что транспортным средством также являются механизмы с двигателем внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигателем максимальной мощностью более 4 кВт.

В сентябре Верховный суд поддержал решение о лишении прав на полтора года и штрафе в размере 30 тыс. руб. для жителя Калининграда за езду на электросамокате в состоянии опьянения. Суд постановил, что отказ от медосвидетельствования грозит административным наказанием, а на управление электросамокатом мощностью 600 Вт, на котором передвигался водитель, предоставляется специальное право.

