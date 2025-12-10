 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
«РБК-Украина» узнал об отсутствии дедлайна для Киева на ответ по плану

«РБК-Украина»: никто не требовал от Украины принять мирный план к Рождеству
Мирный план по Украине
Трамп действительно хочет подписать мирное соглашение, но о конкретном дедлайне речи не идет, узнал «РБК-Украина»

США хотят как можно скорее получить ответ от Украины по мирному плану, но четкого дедлайна, как, например, к Рождеству, никто не ставил, сообщил «РБК-Украина» источник.

Комментируя публикацию издания The Financial Times, в которой утверждается, что американский президент Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение к Рождеству, собеседник агентства отметил, что о таком дедлайне речь не идет.

Как пояснил источник, Трамп действительно ждет быстрого ответа, и это может быть «к Рождеству», но конкретного требования относительно даты нет.

FT узнала, что Трамп поставил Украине дедлайн по принятию мирного плана
Дональд Трамп

Материал дополняется

Полина Харчевникова
дедлайны Украина мирный план соглашение
