«РБК-Украина»: никто не требовал от Украины принять мирный план к Рождеству

«РБК-Украина» узнал об отсутствии дедлайна для Киева на ответ по плану

Трамп действительно хочет подписать мирное соглашение, но о конкретном дедлайне речи не идет, узнал «РБК-Украина»

США хотят как можно скорее получить ответ от Украины по мирному плану, но четкого дедлайна, как, например, к Рождеству, никто не ставил, сообщил «РБК-Украина» источник.

Комментируя публикацию издания The Financial Times, в которой утверждается, что американский президент Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение к Рождеству, собеседник агентства отметил, что о таком дедлайне речь не идет.

Как пояснил источник, Трамп действительно ждет быстрого ответа, и это может быть «к Рождеству», но конкретного требования относительно даты нет.

Материал дополняется