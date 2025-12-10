 Перейти к основному контенту
Стали известны 20 участников плей-офф Лиги чемпионов

Из топ-клубов оказаться вне зоны плей-офф рискуют итальянские «Наполи» и «Ювентус», которые занимают 22-е и 23-е места. Всего 24 команды выйдут в плей-офф
Главный тренер &laquo;Ливерпуля&raquo; Арне Слот после победы в гостевом матче Лиги чемпионов с &laquo;Интером&raquo;
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после победы в гостевом матче Лиги чемпионов с «Интером» (Фото: Justin Setterfield /Getty Images)

«Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Ньюкасл» (все — Англия), «Реал Мадрид», «Атлетико», «Барселона» (все — Испания),
«Бавария», «Боруссия Дортмунд», «Байер» (все — Германия), «Интер», «Аталанта» (оба — Италия), «Пари Сен-Жермен», «Марсель» (все — Франция), «Монако», «Спортинг» (Португалия), «Галатасарай» (Турция), ПСВ (Нидерланды)

При этом «Арсенал», «Бавария» и «Аталанта» обеспечили место в топ-8, которое напрямую выводит в 1/8 финала. Команды с 9-го по 24-е место начнут плей-офф с 1/16 финала.

На данный момент в топ-8 также находятся ПСЖ (4-е место), «Интер» (5), «Реал Мадрид» (6), «Атлетико» (7), «Ливерпуль» (8). Также на попадание в топ-8 претендуют «Боруссия» и «Манчестер Сити».

«Боруссия» сыграет дома с 33-й командой Лиги чемпионов норвежским «Буде/ Глимт», «Манчестер Сити» — в гостях с «Реалом». ПСЖ встретится в гостях с испанским «Атлетиком», который занимает 28-е место и претендует на попадание в плей-офф.

Остальные из претендентов на топ-8 завершили выступление в общем этапе.

Из стран СНГ азербайджанский «Карабах» имеет хорошие шансы впервые выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре «Карабах» дома примет аутсайдера «Аякс», единственную команду без очков в Лиге чемпионов. Нидерландский клуб проиграл все пять игр с общим счетом 1:16. «Карабаху» для выхода достаточно не проиграть, но даже в случае поражения иметь шансы на выход.

Окончательный состав участников плей-офф определится по итогами матчей, которые пройдут 10 декабря.

Из 36 участников общего этапа шансы на выход в плей-офф потеряли «Юнион» (Бельгия), «Олимпиакос» (Греция), «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия), «Славия» (Прага, Чехия), «Буде/ Глимт» (Норвегия), «Вильярреал» (Испания), «Кайрат» (Казахстан) и «Аякс» (Нидерланды).

Из топ-клубов завершить общий этап вне зоны плей-офф рискуют итальянские «Наполи» и «Ювентус», которые занимают 22-е и 23-е места.

Лига Чемпионов ПСЖ ФК Ливерпуль ФК Бавария Реал Мадрид ФК Барселона Арсенал Лондон Челси Ливерпуль
