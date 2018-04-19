Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,48 60,44 EUR Нал. 76,09 74,95 USD Бирж. 60,98 +0,13 EUR Бирж. 75,48 +0,20 USD ЦБ. 60,86 -0,70 EUR ЦБ. 75,40 -0,68 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 8200,00 +75,20 MOEX 2245,50 +0,18% RTS 1160,11 +0,48% Brent 74,60 +1,10% DJIA 24748,07 -0,16% Nasdaq 7295,24 +0,19% FTSE 7336,33 +0,26%
Совладельцы Шереметьево взяли на борт лоббистов из США
Лента новостей
Суд в Ставрополе арестовал подозреваемого в подготовке теракта 14:59, Общество Россия запросила консультации ВТО о компенсациях за американские пошлины 14:54, Экономика Компания Дмитрия Ананьева попросит признать себя банкротом 14:50, Финансы Аксенов уточнил сроки открытия Крымского моста для автомобилей 14:37, Общество Полиция задержала в Ереване 100 демонстрантов 14:31, Общество Рогозин прокомментировал статью о капитуляции России перед SpaceX 14:27, Политика Анонимность и безопасность: для чего еще нужна криптовалюта Monero 14:27, Крипто Кремль ответил на идею создания независимой от РПЦ церкви на Украине 14:26, Общество Маленький миротворец: история поездки школьницы Саманты Смит в СССР 14:22, Фотогалерея  Порошенко счел автокефалию УПЦ вопросом национальной безопасности 14:21, Политика Заммэра Сочи Бомбергер опроверг сообщения о своем задержании 14:15, Общество В Минкультуры предложили снять кино про события в Донбассе 14:11, Общество Аналитики ЦБ рассказали о влиянии новых санкций на темпы роста цен 14:07, Экономика Под Ростовом в результате ДТП с пятью автомобилями погиб человек 13:52, Общество Криштиану Роналду повторил личный рекорд в матчах за «Реал» 13:44, Спорт Музей «Гараж» вновь откроет летний кинотеатр 13:41, Стиль СМИ сообщили об отказе во въезде в США приме-балерине Большого театра 13:38, Политика Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке на школу в Башкирии 13:27, Общество Создатель «Новичка» рассказал о дважды перенесенном отравлении веществом 13:26, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 13:23, РБК и Билайн Как Саудовская Аравия становится более светской 13:18, Стиль Google отключила возможность обхода блокировок через ее домен 13:17, Технологии и медиа Вертикальный аэропорт и башни из мусора: лучшие проекты небоскребов мира 13:00, Недвижимость  Песков ответил на вопрос об обошедшей Россию стороной «буре» в Сирии 12:59, Политика Порошенко посетовал на опрометчивость основавших Москву киевских князей 12:55, Общество Песков не увидел дискредитации Роскомнадзора в ходе блокировки Telegram 12:51, Политика Стоимость криптовалюты Monaco выросла на 114% за несколько часов 12:48, Крипто Япония выразила протест в связи с учениями на Курилах 12:40, Общество
Совладельцы Шереметьево взяли на борт лоббистов из США
Газета № 070 (2794) (1904) 09:00
0
Совладельцы Шереметьево взяли на борт лоббистов из США
Qorvis MSLGROUP уведомила о новых клиентах из «кремлевского списка»
Совладельцы аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько наняли фирму для лоббирования своих интересов в США. Оба бизнесмена — давние партнеры попавшего под санкции Аркадия Ротенберга и его сына Игоря
Александр Пономаренко (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В поисках защиты

Российские миллиардеры Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко наняли профессиональных лоббистов в США, после того как в январе попали в так называемый кремлевский список американского Минфина. Соответствующее уведомление от лоббистской фирмы Qorvis MSLGROUP появилось на прошлой неделе в специальной базе сената США.

Услуги, которые эта компания будет оказывать российским бизнесменам, обозначены довольно абстрактно: «Деловые интересы [Скоробогатько и Пономаренко] и отношения с США».

Скоробогатько и Пономаренко не ответили на запросы РБК, переданные через подконтрольные им активы. Представитель Qorvis MSLGROUP также не ответил на запрос РБК.

Бизнесмены обратились к лоббистам как физические лица, но в графе адрес в уведомлении Qorvis MSLGROUP указано местоположение компании «ТПС Недвижимость», принадлежащей холдингу TPS Real Estate, бенефициаром которого помимо них является Игорь Ротенберг. Он попал в санкционный список Минфина США 6 апреля.

«Кремлевский список», в котором оказались Скоробогатько и Пономаренко, может использоваться для подготовки санкций против российских олигархов. 6 апреля США ввели первые санкции против фигурантов этого доклада — Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, Андрея Скоча, Кирилла Шамалова и Владимира Богданова. На прошлой неделе США анонсировали новые санкции в отношении России. Однако пока президент Дональд Трамп отложил их.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

Лоббировать интересы Скоробогатько и Пономаренко будут Мэтт Лауэр, у которого в начале 2000-х годов был опыт работы в комиссии по публичной дипломатии при Госдепартаменте США, и Грэйс Фенстермейкер. Эти же сотрудники Qorvis MSLGROUP представляют интересы проекта «Ямал СПГ», подконтрольного НОВАТЭКу.

«Сложно сказать, почему было принято такое решение о привлечении лоббистов. Абсолютно точно нельзя защититься от санкций, обратившись к каким-либо консультантам», — сказал РБК партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. По его мнению, вероятно, бизнесмены просто хотят узнать, чем руководствуется санкционное бюро американского Минфина — OFAC, когда включает имена в черные списки, или проконсультироваться о том, как «снизить возможный ущерб в случае попадания в санкционный список».

Вне списка: зачем российским бизнесменам американские лобби
Бизнес

Юрист-международник Сергей Гландин, изучающий вопрос санкций, также ранее отмечал, что затея с лоббированием «напрасная» и «даже вредная». «Если прочесть 241-ю статью закона [о санкциях] CAATSA, то там черным по белому написаны критерии попадания под санкции — размер состояния и близость к режиму Владимира Путина. В OFAC сидят далеко не глупые люди, они тщательно собирают информацию о потенциальном фигуранте и, конечно же, заметят желание доказать непричастность к правящему режиму, указывал Гландин, а воздействовать на OFAC через лоббирование все равно бесполезно: «это напрасно выкинутые деньги».

Давние партнеры

Скоробогатько и Пономаренко, состояние каждого из которых в марте 2018 года Forbes оценил в $3,4 млрд, стали деловыми партнерами еще в 1990-е годы, занявшись мелким бизнесом в Крыму — производством и продажей полиэтиленовых пакетов и парфюмерной продукции. В 1998 году они начали скупать акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП), а через девять лет вывели компанию на IPO, заработав на продаже 18,1% акций почти $1 млрд. Именно в НМТП их партнером стал Аркадий Ротенберг. На конец 2010 года 50,1% акций порта владела компания Kadina, 80% которой принадлежало в равных долях Скоробогатько и Пономаренко, а еще 20% — Ротенбергу. Тогда же Kadina продала эту долю компании Novoport Holding — совместному предприятию группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и «Транснефти».

Сейчас Скоробогатько и Пономаренко через совместный траст являются совладельцами компаний TPS Avia, ставшей в 2016 году владельцем почти 70% аэропорта Шереметьево, и TPS Real Estate (занимается строительством и эксплуатацией торгово-развлекательных центров в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске, Киеве). Их совместному трасту принадлежит 65,2% TPS Avia, остальное — у Аркадия Ротенберга, попавшего под санкции США еще в 2014 году. А в TPS Real Estate доля этого траста составляет 66,6%, а еще 33,3% — у Игоря Ротенберга, сына Аркадия.

Бизнес под прицелом

Скоробогатько и Пономаренко не первые из «кремлевского списка», кто попытался привлечь американских лоббистов. Как писал РБК в марте, владелец алкогольной компании SPI Group Юрий Шефлер и совладелец технологической IPG Photonics Валентин Гапонцев тоже обращались к американским лоббистским фирмам для того, чтобы понять, как на их бизнес повлияет включение в этот перечень.

Шефлер нанял лоббистскую фирму Covington & Burling, а корпорация Гапонцева IPG Photonics, базирующая в Массачусетсе, — лоббистскую фирму McLarty Inbound.

Однако положение Шефлера и Гапонцева принципиально отличается от ​Пономаренко и Скоробогатько. Дело в том, что Шефлер давно (с 2002 года) не живет в России и о его новых бизнес-интересах здесь ничего не известно. Поводом покинуть страну стало возбуждение против него уголовного дела — бизнесмена обвинили в контрабанде алкогольной продукции, организации преступного сообщества, а также в незаконном использовании товарных знаков «Столичная» и «Московская», право на выпуск которых принадлежит России. Принадлежащая ему SPI Group контролирует продажи водки Stolichnaya на крупнейших рынках — США, а также Канады, Австралии, Швейцарии, Великобритании и других стран.

Гапонцев также давно не живет в России, хотя отношений с ней не разорвал — в 2011 году ему была присуждена Государственная премия в области науки и технологий, он продолжает заведовать кафедрой фотоники МФТИ. Однако в этом году журнал Forbes впервые перевел Гапонцева из числа российских миллиардеров в американские с оценкой состояния в $3 млрд. «Американский офис журнала обратился к коллегам из Forbes Russia с предложением забрать Гапонцева в американскую часть списка, аргументировав это тем, что он давно живет в США, является американским гражданином, имеет американский бизнес», — рассказывал источник «Интерфакса».​

Авторы: Иван Ткачёв, Василий Маринин, Валерия Комарова.
Теги: Аркадий Ротенберг , Санкции
Материалы по теме
Мантуров рассказал о механизме поддержки попавших под санкции компаний Экономика
Матвиенко пообещала «болезненные и чувствительные» контрсанкции Политика
Санкции США помешали Вексельбергу продать золотодобывающий актив Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.