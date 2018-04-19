Совладельцы Шереметьево взяли на борт лоббистов из США

Qorvis MSLGROUP уведомила о новых клиентах из «кремлевского списка»

Совладельцы аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько наняли фирму для лоббирования своих интересов в США. Оба бизнесмена — давние партнеры попавшего под санкции Аркадия Ротенберга и его сына Игоря

Александр Пономаренко (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В поисках защиты

Российские миллиардеры Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко наняли профессиональных лоббистов в США, после того как в январе попали в так называемый кремлевский список американского Минфина. Соответствующее уведомление от лоббистской фирмы Qorvis MSLGROUP появилось на прошлой неделе в специальной базе сената США.

Услуги, которые эта компания будет оказывать российским бизнесменам, обозначены довольно абстрактно: «Деловые интересы [Скоробогатько и Пономаренко] и отношения с США».

Скоробогатько и Пономаренко не ответили на запросы РБК, переданные через подконтрольные им активы. Представитель Qorvis MSLGROUP также не ответил на запрос РБК.

Бизнесмены обратились к лоббистам как физические лица, но в графе адрес в уведомлении Qorvis MSLGROUP указано местоположение компании «ТПС Недвижимость», принадлежащей холдингу TPS Real Estate, бенефициаром которого помимо них является Игорь Ротенберг. Он попал в санкционный список Минфина США 6 апреля.

«Кремлевский список», в котором оказались Скоробогатько и Пономаренко, может использоваться для подготовки санкций против российских олигархов. 6 апреля США ввели первые санкции против фигурантов этого доклада — Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, Андрея Скоча, Кирилла Шамалова и Владимира Богданова. На прошлой неделе США анонсировали новые санкции в отношении России. Однако пока президент Дональд Трамп отложил их.

Лоббировать интересы Скоробогатько и Пономаренко будут Мэтт Лауэр, у которого в начале 2000-х годов был опыт работы в комиссии по публичной дипломатии при Госдепартаменте США, и Грэйс Фенстермейкер. Эти же сотрудники Qorvis MSLGROUP представляют интересы проекта «Ямал СПГ», подконтрольного НОВАТЭКу.

«Сложно сказать, почему было принято такое решение о привлечении лоббистов. Абсолютно точно нельзя защититься от санкций, обратившись к каким-либо консультантам», — сказал РБК партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. По его мнению, вероятно, бизнесмены просто хотят узнать, чем руководствуется санкционное бюро американского Минфина — OFAC, когда включает имена в черные списки, или проконсультироваться о том, как «снизить возможный ущерб в случае попадания в санкционный список».

Юрист-международник Сергей Гландин, изучающий вопрос санкций, также ранее отмечал, что затея с лоббированием «напрасная» и «даже вредная». «Если прочесть 241-ю статью закона [о санкциях] CAATSA, то там черным по белому написаны критерии попадания под санкции — размер состояния и близость к режиму Владимира Путина. В OFAC сидят далеко не глупые люди, они тщательно собирают информацию о потенциальном фигуранте и, конечно же, заметят желание доказать непричастность к правящему режиму, указывал Гландин, а воздействовать на OFAC через лоббирование все равно бесполезно: «это напрасно выкинутые деньги».

Давние партнеры Скоробогатько и Пономаренко, состояние каждого из которых в марте 2018 года Forbes оценил в $3,4 млрд, стали деловыми партнерами еще в 1990-е годы, занявшись мелким бизнесом в Крыму — производством и продажей полиэтиленовых пакетов и парфюмерной продукции. В 1998 году они начали скупать акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП), а через девять лет вывели компанию на IPO, заработав на продаже 18,1% акций почти $1 млрд. Именно в НМТП их партнером стал Аркадий Ротенберг. На конец 2010 года 50,1% акций порта владела компания Kadina, 80% которой принадлежало в равных долях Скоробогатько и Пономаренко, а еще 20% — Ротенбергу. Тогда же Kadina продала эту долю компании Novoport Holding — совместному предприятию группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и «Транснефти». Сейчас Скоробогатько и Пономаренко через совместный траст являются совладельцами компаний TPS Avia, ставшей в 2016 году владельцем почти 70% аэропорта Шереметьево, и TPS Real Estate (занимается строительством и эксплуатацией торгово-развлекательных центров в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске, Киеве). Их совместному трасту принадлежит 65,2% TPS Avia, остальное — у Аркадия Ротенберга, попавшего под санкции США еще в 2014 году. А в TPS Real Estate доля этого траста составляет 66,6%, а еще 33,3% — у Игоря Ротенберга, сына Аркадия.

Бизнес под прицелом

Скоробогатько и Пономаренко не первые из «кремлевского списка», кто попытался привлечь американских лоббистов. Как писал РБК в марте, владелец алкогольной компании SPI Group Юрий Шефлер и совладелец технологической IPG Photonics Валентин Гапонцев тоже обращались к американским лоббистским фирмам для того, чтобы понять, как на их бизнес повлияет включение в этот перечень.

Шефлер нанял лоббистскую фирму Covington & Burling, а корпорация Гапонцева IPG Photonics, базирующая в Массачусетсе, — лоббистскую фирму McLarty Inbound.

Однако положение Шефлера и Гапонцева принципиально отличается от ​Пономаренко и Скоробогатько. Дело в том, что Шефлер давно (с 2002 года) не живет в России и о его новых бизнес-интересах здесь ничего не известно. Поводом покинуть страну стало возбуждение против него уголовного дела — бизнесмена обвинили в контрабанде алкогольной продукции, организации преступного сообщества, а также в незаконном использовании товарных знаков «Столичная» и «Московская», право на выпуск которых принадлежит России. Принадлежащая ему SPI Group контролирует продажи водки Stolichnaya на крупнейших рынках — США, а также Канады, Австралии, Швейцарии, Великобритании и других стран.

Гапонцев также давно не живет в России, хотя отношений с ней не разорвал — в 2011 году ему была присуждена Государственная премия в области науки и технологий, он продолжает заведовать кафедрой фотоники МФТИ. Однако в этом году журнал Forbes впервые перевел Гапонцева из числа российских миллиардеров в американские с оценкой состояния в $3 млрд. «Американский офис журнала обратился к коллегам из Forbes Russia с предложением забрать Гапонцева в американскую часть списка, аргументировав это тем, что он давно живет в США, является американским гражданином, имеет американский бизнес», — рассказывал источник «Интерфакса».​