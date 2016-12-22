Постпред США анонсировала новые санкции в отношении России

США в понедельник, 16 апреля, объявят о новых санкциях в отношении России, заявила Никки Хейли. Ранее соответствующее письмо с предупреждением в российский МИД направил американский посол

Никки Хейли (Фото: Cliff Owen / AP)

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News заявила о том, что Штаты в понедельник, 16 апреля, официально объявят о новых санкциях в отношении России. Остальных деталей о готовящемся заявлении она не привела.

«Я думаю, отношения США и России менялись в течение долгого времени», — сказала она, предложив проанализировать политику Москвы. «Посмотрите, что делают русские: вы знаете, они продолжают участвовать в ряде неправильных ситуаций. Я имею в виду их участие в конфликте на Украине, также вы можете наблюдать за тем, что они поддерживают президента [Николаса] Мадуро в Венесуэле. Кроме того, вы видите их позицию относительно Сирии и помощи [сирийскому лидеру Башару] Асаду. Помимо этого, они работают с Ираном», — заметила американский поспред, упомянув также использование «химического оружия в Великобритании».

«Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы дать России понять: мы не хотим быть частью всего этого, и это не то, к чему мы будем относиться толерантно», — подчеркнула постпред США.

Москва, по ее словам, должна принять решение относительно своих действий «прямо сейчас». «У России в данный момент нет хороших друзей, а все друзья, которые у нее есть, на самом деле причиняют ей вред. Я думаю, что они (российские власти. — РБК) чувствуют это, будь то тот факт, что мы недавно поместили под санкции российских олигархов, которые впоследствии обвалили их фондовый рынок. Или, например, то, что мы поставляем оружие на Украину, или то, что мы недавно выслали из страны 60 российских сотрудников дипмиссии», — сказала Хейли, заметив также, что дать России понять, что она одинока на международной арене, должен будет и «продолжающий расширяться список санкций». «О них вы узнаете в понедельник», — добавила дипломат, не уточнив остальных подробностей. «Это все должно дать им (российским властям. — РБК) понять: они ведут себя неправильно», — подчеркнула постпред.

Нынешние отношения Москвы и Вашингтона она назвала «очень натянутыми», однако вместе с этим выразила надежду на их улучшение. «Это одна из наших главных задач», — заключила Хейли.

Позже в интервью CBS News американский постпред пояснила, что новые ограничения будут «напрямую касаться компаний, занимающихся поставками оборудования и технологий, связанных с Асадом и использованием им химического оружия».

При этом представитель Белого дома факт подготовки санкций в отношении России в комментарии «РИА Новости» не подтвердил. «У нас нет никаких анонсов на этот счет на данный момент», — сказал он.

Ранее 15 апреля стало известно о том, что письмо в российский МИД с предупреждением о подготовке американскими властями новых ограничений направил посол США в России Джон Хантсман. Согласно этому документу, санкции будут касаться поддержки Москвой режима Башара Асада. Прежде о разработке подобных ограничений в Белом доме со ссылкой на собственный источник писала газета Daily Mail. Впоследствии эти данные РБК подтвердил эксперт Atlantic Council, экс-советник OFAC (санкционного бюро Минфина США) Брайан О’Тул. Он, по его словам, видел подготовленные представителями администрации Трампа материалы для прессы, в которых говорилось о том, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против Москвы в связи с ситуацией в Сирии.

В последний раз санкционный список против российских бизнесменов и компаний американский Минфин расширил на прошлой неделе, 6 апреля. Ограничения тогда коснулись таких российских предпринимателей и глав госкомпаний, как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер. Среди юридических лиц, включенных в этот перечень, значились в том числе En+ Group и UC Rusal Дерипаски. Распродажа инвесторами ценных бумаг этих компаний в первый торговый день после введения санкций, 9 апреля, утянула за собой вниз весь российский фондовый рынок — индексы обвалились на 8–11%. Всего за день богатейшие люди России, как выяснил позже Bloomberg, потеряли $16 млрд.​